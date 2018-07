“Queremos utilizar este Mundial (Qatar 2022) para el futuro de nuestro pueblo y el mundo árabe”

Entrevista con Hassan Al Thawadi, secretario general del Comité Supremo de Entrega y Legado de Qatar 2022.

Aunque la fecha ya fue confirmada para la realización de Qatar 2022, aún hay incertidumbre sobre si la próxima Copa del Mundo se realizará en aquel país árabe.

Por ello, nuestro reportero Rubén Rodríguez se dio a la tarea de platicar en exclusiva con Hassan Al Thawadi, secretario general del Comité Supremo de Entrega y Legado de Qatar 2022.

“Mi reto y lo que me preocupa es utilizar el Mundial para el futuro de Qatar, es una responsabilidad muy grande, pero también es una oportunidad muy grande. Es una oportunidad para mi pueblo, para mi gente y para la gente del mundo árabe. Este Mundial es una oportunidad para mejorar la educación y otros derechos”, apuntó.

La imagen de Qatar desde el exterior puede que tal vez sea la equivocada, por lo que Al Thawadi asegura que la Copa del Mundo será la plataforma perfecta para introducir a su nación al planeta entero.

“Siempre decimos que el Mundial es una plataforma para conectar al mundo, es una plataforma para el pueblo, para las personas, para conocer a los hermanos y hermanas de otros países. Nosotros tenemos una cultura diferente, sí, somos personas diferentes, sí, pero también somos iguales y tenemos la misma pasión, los mismos problemas, el mismo amor por el futbol, pero tenemos respeto por ti y por tu todo el mundo”, aseguró.

Y como ejemplo, el miembro del comité organizador pone a Rusia, país sobre el que había dudas antes de que albergara el Mundial.

“Antes de Rusia 2018 todos pensaban mal de Rusia, nadie sabía qué esperar, pero no creo que no haya ninguna persona que haya venido aquí a Rusia que no haya cambiado su pensamiento de los rusos y de Rusia”, finalizó.

