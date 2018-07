Publican resultados de ingreso a las normales del estado y escuela de trabajo social

** Se anexa calendario de inscripciones

**Ubicadas en Chihuahua, Juárez, Parral, Saucillo y Bocoyna

La Secretaría de Educación y Deporte (SED), publicó la lista de resultados de ingreso a las escuelas normales de la entidad, así como a la de Trabajo Social, a través de los principales periódicos de circulación estatal, así como en la página Web https://www.facebook.com/secretariaeducacionchihuahua/, el pasado domingo 15 de julio.

Previamente, con el objetivo de dar transparencia y garantizar el cumplimiento de la normatividad, la Secretaría de Educación y Deporte entregó los resultados ante notario público, a cada una de las diversas autoridades de las escuelas participantes.

La lista corresponde a los planteles: Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Chihuahua “Profesor Luis Urías Belderráin”; Escuela Normal Rural “Ricardo Flores Magón”; Escuela Normal Experimental “Miguel Hidalgo”; Escuela Normal Superior “Profr. José E. Medrano R.”; Escuela Normal Particular “Yermo y Parres” Creel; así como de la Escuela de Trabajo Social “Profra. y T.S. Guadalupe Sánchez de Araiza”.

En la inteligencia de que no se aceptará la inscripción de aspirantes con adeudos de materias, o que no cumplan con los requisitos solicitados previamente en la convocatoria, las personas interesadas pueden comunicarse para obtener mayor información sobre fechas y requisitos de inscripción:

“Institución Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Chihuahua “Profesor Luis Urías Belderráin”, inscripciones de nuevo ingreso el 14 de agosto de 2018, de 08:00 a 14:00 horas para Licenciatura en Educación Preescolar, Educación Especial y Licenciatura en Educación Primaria. C. Río Florido y C. Río Sacramento s/n, Col. Junta de los Ríos, Chihuahua, Chihuahua. Tel. 614 4241121.

Escuela Normal Rural “Ricardo Flores Magón”, presentarse en la institución de 08:00 a 14:00 horas. El 7 de agosto de 2018, estrictamente a la hora indicada, para informes sobre el proceso de inscripción y la jornada de inscripción, en el Km. 2.5 Carretera Saucillo Las Varas S/N, Saucillo, Chihuahua. Tel. 621 4751383.

Escuela Normal Experimental “Miguel Hidalgo”, inscripciones el 20 de agosto de 09:00 a 13:00 horas, Anillo Perimetral S/N, Hidalgo del Parral, Chihuahua. Tel. 627 5224880.

Escuela Normal Superior “Profr. José E. Medrano R.”, inscripciones a partir del 6 de agosto de 2018 de 09:00 a 15:00 horas, en C. Sudáfrica No. 1100 Fracc. Residencial El León Reserva de Robinson, Chihuahua, Chih., 614 4243839.- Unidad Juárez: C. Juan Escutia y C. Plan de Ayala S/N, Col. El Dorado, Cd. Juárez, Chihuahua. Tel. 656 6158295.- Unidad Parral: C. José Marti S/N, Col. Burocrática, Hidalgo del Parral, Chihuahua. Tel.6275227104.

Escuela Normal Particular “Yermo y Parres” Creel, presentarse el 14 de agosto 09:00 a 13:00 o de 16:00 a 18:00 horas en Av. Tarahumara No. 71, Bocoyna, Chihuahua. Tel. 635 4560088.

Escuela de Trabajo Social “Profra. y T.S. Guadalupe Sánchez de Araiza”, inscripciones el 20 de agosto de 09:00 a 13:00 horas., en C. Justiniani y C. 45 No. 4500 col. Lealtad No. 1, Tel. 614 4157536, Chihuahua, Chih.

Comentarios

comentarios