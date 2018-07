Paris Jackson habla de sus preferencias sexuales

-A sus 20 años, la hija mayor de Michael Jackson confiesa su bisexualidad en su cuenta de Instagram, en una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores de la red social.

La hija mayor de Michael Jackson, Paris Jackson, aceptó hablar en público de sus preferencias sexuales y, en una charla de preguntas y respuestas en Instagram, aceptó ser bisexual.

Paris participó en el Ask me anything (Pregúntame lo que quieras) en la red social, donde acalró las dudas de sus fans acerca de sus tendencias sexuales.

Ante la pregunta de uno de los usuarios, de si es bisexual, la modelo contestó: “Así lo llaman ustedes, así que me imagino que sí. Pero quién necesita etiquetas”, advirtió.

La franqueza de Paris generó polémica en los medios lo que generó su enojo, pues resaltó que siempre ha sido clara sobre su sexualidad.

“Todo el mundo lo sabe desde que salí del clóset cuando tenía 14 años, ¿Qué les pasa?”, publicó en Instagram junto a un articulo sobre una supuesta revelación con la modelo y actriz británica Cara Delevigne, de 25 años.

“¿Cuántas fotos mías hay en las que me estoy besando con mujeres?”, afirmó y agregó, “Jesús, puedo contar por lo menos cuatro mujeres distintas con las que fui registrada en los últimos seis años. ¿Por qué sigue siendo un tema?”.

“¿Cuántas veces he dicho que soy parte de la comunidad LGBT? Incluso lo hice arriba del escenario. Hace años que formo parte de esta comunidad. Incluso hablé sobre mujeres que me gustaban cuando tenía ocho años en una revista. Me han sacado fotos besando mujeres en público. Esto no es noticia”, sentenció.

