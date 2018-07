Así fue el final de la primera temporada de la serie de Luis Miguel

Aquéllos que esperaron durante doce capíulos para saber el paradero de Marcela Basteri, en la serie de Luis Miguel, quizá queden un poco frustrados con el último episodio.

Recordando aquellos finales de telenovelas de los 80 y 90, donde dejaban al espectador agonizando durante el fin de semana para saber una importante noticia, “Luis Miguel. La serie” repite la misma fórmula, aunque en esta ocasión no será un fin de semana el que se tenga que esperar, sino el anuncio de una nueva temporada para poder resolver el misterio: ¿dónde está la madre de Micky?.

El episodio final comienza como inició el show, con Luis Rey agonizando y Micky negándose a verlo. aunque en esta ocasión a diferencia del primer capítulo el espectador ya sabe por qué la negativa de “El Sol” a ver a su padre.

Pese a ello, el artista se da cuenta que si desea conocer el paradero de su madre, Luisito Rey es el único que se lo puede revelar, razón por la que decide ir a España a verlo junto a Alex, Hugo y Erika, cuyo padre le presta un jet privado a Micky para que pueda ir a Europa sin que la prensa se entere.

Estando en el hospital, el tio Tito le dice a Alex McCluskey que Luisito no está muriendo de cirrosis como le han hecho saber y que por el contrario es una extraña enfermedad la que está matando a Rey. Le comenta que puede que a los fans de Micky no les guste que Luisito se estaba muriendo de una enfermedad que tiene mala fama. Esto deja ver que pudo ser VIH, como se ha comentado desde hace algunos meses.

Luis Rey le hace prometer a Tito que no le revelará a Luis Miguel el paradero de Marcela, ya que él mismo se lo confesará, aunque al final esto no sucede. Eso no impide que Hugo López le anuncie a Micky que habló con el Mossad y encontraron a su madre.

En 1986 se ve cómo el último lugar al que llega Marcela es a su casa en las Matas, donde ya la esperan Luisito Rey y Tito sin Micky, aunque a la italiana le dijeron que el joven estaría ahí.

Antes de irse de Italia, Marcela discute con su tía Adua quien le dice que no vaya sola a España.

Este episodio también revela que Micky sí vio a su hija Michelle cuando esta era aún pequeña, esto lo hizo después de que Erika lo convenciera y le llevara una foto de la pequeña, luego de que ella misma visitó a la hija de Stephanie Salas.

Es 1992 y Hugo López anuncia al cantante que su disco “Romance” es todo un éxito y que por ello comenzarán un gira por Sudamérica. Mientras tanto a Hugo le detectan cáncer de colon lo cual le impide viajar con Luismi.

