Eugenio Derbez sale y da la cara por Alessandra

Ciudad de México., 14 de julio del 2018.- Sin temor de ‘balconear’ a Alessandra, el comediante habló al respecto del embarazo y habló del tema despejando así las dudas de sus seguidores.

“No estaba enterado que pronto habría ‘uno más en la familia’… No sé de qué se trata, se los juro que yo tampoco sé de qué se trata (…) Le mandé un mensaje a mi mujer (para saber) de qué se trata esto de que viene alguien en camino, se lo acabo de preguntar. Me mandó una respuesta de audio, pero no se los puedo poner porque no será algo que no pueda decir. Pero les juro que yo tampoco sé que de se trata”, agregó.

Lo único que pudo aclarar fue que no es un bebé, pues sus múltiples compromisos no le han dado mucho tiempo para eso.

“Un bebé no es. A parte que no he tenido tiempo, así que más le vale que no esté embarazada. Bebé no es”.

Asimismo, fue cuestionado sobre si deseaba darle un hermanito a su pequeña, su respuesta fue que:

“A raíz de que nació me volví a enamorar de la paternidad, estoy enloquecido. Lo único que pienso es llegar a casa, tengo que estudiar, pero cuando mi hija me dice ‘vamos a jugar’ lo dejo todo y me voy a jugar con ella. Me enamoré de la paternidad y si me aventaría otro hijo”.

