La foto del brindis de Cristiano Ronaldo molestó en el Real Madrid

En el Real Madrid no ha habido un gesto como el que ha protagonizado Jorge Mendes con Cristiano Ronaldo horas después de que el portugués fichara por la Juventus. ¿Cómo ha sentado a los aficionados madridistas el brindis que hizo Cristiano en Grecia junto a Mendes y el presidente de la Juve? Una imagen de alegría y satisfacción que no se corresponde con el sentimiento que muchos aficionados del Real Madrid tienen por el que consideraban hasta ahora su ídolo.

Dentro del Real Madrid no ha gustado esta foto porque, aunque ya no era jugador blanco, demuestra que el ‘luto’ por su madridismo ha sido muy efímero. El lamento de buena parte de los seguidores madridistas contrasta con el festejo del luso con una instantánea que da en las narices de Florentino Pérez, aseguran en los pasillos del club. Cristiano, en la imagen, coge del hombro a Mendes, que está a su derecha, y Andrea Agnelli -presidente de la Juventus- queda a su izquierda. El resto son miembros de la empresa Gestifute que preside el ‘superagente’. Sus tentáculos, entre los que se encuentra el abogado Paul Rendeiro.

La descarada foto que ha causado el malestar en la Casa Blanca ha sido fruto de las ganas que tenía de irse no sólo del club sino también de España, país en el que -según aseguraba en el vestuario- se sentía perseguido por sus problemas con Hacienda. Es el último ajuste de cuentas que CR7 esperaba y ha sido servido en plato frío después de que accediese a que se publicara una carta en la web del Real Madrid sin hacerse ninguna foto con Florentino Pérez. Poco después de esa carta (que no procedía de su puño y letra) posó con su nuevo presidente, Andrea Agnelli. El hombre que se va a gastar un contrato que no gusta a sus empleados en Italia: los trabajadores de la FIAT han recibido el fichaje del luso con una huelga porque dicen “que no se pueden pagar esas cantidades cuando nosotros no llegamos a fin de mes”.

Cristiano Ronaldo ha hecho su brindis público y Florentino Pérez lo ha preferido ‘celebrar’ en privado. Para el presidente ha sido un tormento el último año y medio por las continuas quejas y pulsos de un futbolista al que admira, pero del que dice a sus íntimos que “no se le puede estar siempre dando cariño”. Con esta salida, en el Madrid también se han ‘liberado’ de uno más de la ‘cuadra’ de Jorge Mendes. Cada vez quedan menos futbolistas de Mendes en el Real Madrid después de las tres últimas salidas: Pepe, James y el mencionado Cristiano. Queda por buscar un destino a Fabio Coentrao. Mendes tiene muchos contactos y no hay que darle de lado, pero en el Real Madrid también necesitaban descansar de tantos problemas y celos de unos jugadores que pedían dinero y querían que el club les solucionara los problemas con Hacienda.

