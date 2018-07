Jorge Campos culpa a FMF por fracaso tricolor

-El exportero afirma que en México no se trabaja a largo plazo y por eso no se consiguen los objetivos; señala que Almeyda es el indicado.

Jorge Campos, portero de la selección mexicana en los Mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 1998, culpó ayer a la Federación Mexicana del Futbol de que el Tri fuera eliminado en los octavos de final por séptima Copa del Mundo consecutiva.

“En la Federación decide gente de arriba y que no jugó al futbol. Cada cuatro años es lo mismo, somos la Federación que más cambia técnicos; no respetamos procesos, por eso nos va como nos va”, aseveró el actual comentarista de TV Azteca ante los medios de comunicación reunidos en la Plaza Roja de Moscú, donde convivió con unos niños en un evento de la FIFA.

El exarquero de 51 años también aprovechó la ocasión para defender a los futbolistas por no dar ese paso que los lleve al famoso quinto partido Mundial tras Mundial desde la edición celebrada en 1994, misma en la que él fue el portero titular de la selección nacional que fue eliminada a manos de Bulgaria, en penaltis, en los octavos de final después de un buen desempeño en la primera fase con victoria sobre Irlanda (2-1), incluido un empate con Italia (1-1) y una derrota ante Noruega (1-0).

“Creo que en México los jugadores a veces no son culpables, a veces no nos alcanza, pero realmente la gente de pantalón largo la mayoría de las veces se ha equivocado en todos los procesos, porque en México se piensa para resolver cómo arreglo las cosas para mañana y eso es difícil”, indicó Campos Navarrete.

Además, el legendario exguardameta de los Pumas de la UNAM remarcó que a partir de este momento se tiene que trabajar para que el equipo verde aproveche la localía en 2026, cuando comparta la sede de la máxima cita futbolística con Estados Unidos y Canadá.

“Es momento de pensar para el 2026 porque vamos a tener un Mundial; no sé qué vaya a pasar en Catar (en 2022), pero hay que prepararnos para 2026 porque vamos a estar en casa y hay que aprovechar”, señaló el originario de Guerrero.

El Dato: Miguel Herrera, en entrevista para Fox Sports, dijo que en este momento no piensa en el Tri y que Matías Almeyda es el indicado para tomar las riendas de la selección.

El argentino Matías Almeyda, exentrenador de las Chivas, es uno de los nombres que suena para ocupar el lugar del colombiano Juan Carlos Osorio en caso de que no siga al frente del tricolor, situación que no le desagradaría al campeón con México en la Copa Confederaciones de 1999.

“Veo bien a Almeyda, se ganó el respeto de todos los mexicanos. Al final te podría dar mil nombres, hoy se habla de Almeyda, es el indicado, pero primero hay que ver si lo van a cambiar (a Osorio) y luego para qué te digo a quién poner si no me van a hacer caso (la FMF)”, comentó.

Por último, el auxiliar técnico de Ricardo La Volpe en el Mundial de Alemania 2006 lamentó que los medios y la afición no den el mérito correspondiente a los porteros, tras los destacables desempeños del danés Kasper Schmeichel y el croata Danijel Subašić.

“Nadie le da mérito a unos porteros que ahora paran dos o tres penaltis por serie y es algo especial para los porteros, nos emociona como le pasó a Kasper Schmeichel con su padre en la grada. El protagonista sigue siendo quien hace el gol”, concluyó Campos, quien disputó ocho juegos mundialistas con el cuadro tricolor.

Miguel Layún, a un paso del Villareal

Después de su participación en el Mundial de Rusia 2018, los jugadores de la Selección Nacional de México regresaron a sus actividades normales. Algunos tomaron vacaciones y otros volvieron a sus equipos para realizar la pretemporada de inmediato, pero lo que sigue sin detenerse son los fichajes europeos, y diversos futbolistas suenan para reforzar a algunos conjuntos.

En los últimos días se había mencionado que el lateral Miguel Layún ya no entraba en planes para mantenerse en el Sevilla y su futuro inmediato es regresar a Portugal con el Porto, pero el canterano del Veracruz no quiso seguir con los Dragones y de inmediato salió otro club en busca de sus servicios.

Todo indica que el examericanista defenderá los colores del Villareal la siguiente campaña, ya que el Submarino Amarillo está en busca de un lateral con las funciones del mexicano y en las próximas horas se hará el anuncio oficial, pero un posible retorno a México también es latente.

