Ana Gabriela Guevara, la favorita de AMLO para la Conade

Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, ya tiene candidata favorita para ser titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) durante su sexenio y es Ana Gabriela Guevara.

Este miércoles, tras participar en una reunión donde asistieron diputados y senadores electos de la coalición Juntos Haremos Historia con Andrés Manuel López Obrador, en la colonia Roma Norte, Guevara declaró que sería “un sueño” estar al frente de la Conade, pues pretende seguir colaborando con el país desde el ámbito deportivo.

“Yo me he reportado lista, estoy muy entusiasmada ante esa posibilidad, me llamó (AMLO) al equipo de transición y estamos esperando a que se dé la designación, a que se tome la determinación, se sigue trabajando en la mesa con base a lo que él planteó en esa primera reunión con gabinete y se sigue trabajando en el proyecto para determinar el rumbo”, declaró para ESPN.

“Hay una muy buena redirección en materia educativa, entonces va a ser de comparsa, tanto en lo educativo como en lo deportivo, pero sin duda el plano deportivo por sí solo requiere de una redirección y una fuerte reestructuración que permita transitar hacia lo que sigue”, dijo Guevara.

La medallista olímpica dijo que el deporte en México necesita muchas más cosas por encima del apoyo al alto rendimiento.

“Lo primero que le falta es un plan estratégico donde sepamos a donde queremos llegar como país en materia deportiva, lo otro es platicar con la gente y saber qué es lo que verdaderamente necesita y no pensar solamente que el deporte en el país es lo que sucede en alto rendimiento, lo que sucede con el futbol o el deporte profesional. Hay un plan maestro, varias propuestas de caminos que se pueden lograr, pero hay que aterrizar en uno y establecer cuáles van a ser esos ejes que en seis años se tiene que alcanzar”, indicó.

Finalmente, al cuestionarle en qué condiciones esperaría recibir la Conade en diciembre, dijo que no tienen muchas expectativas.

“Veo que arrastra el mismo proceso, voy a encontrar la Conade igual que cuando me fui, no veo cambios sustantivos o el camino para poder crecer”, finalizó la exdirectora del deporte en la Ciudad de México.

