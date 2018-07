La disidencia del PAN lo pone en dibujitos: exigen a Anaya, Creel, Zepeda y otros que se vayan

La caricatura de Ricardo Anaya Cortés, ex candidato presidencial de “Por México al Frente”, suda. Lo acusan de haberle fallado a México y a la militancia del Partido Acción Nacional (PAN); lo señalan de ser responsable, junto a sus compañeros de farra, de la peor derrota de los blanquiazules…

Ricardo Anaya Cortés y sus compañeros de farra son los culpables de la peor derrota en la historia del Partido Acción Nacional (PAN), y por eso deben irse, se señaló en un video compartido por el panista Manuel E. Ovalle.

“No venimos aquí a ganar ni a obtener sino a definir lo que es mejor para México. Hoy no ganamos, pero tampoco se hizo lo correcto…Se impuso una candidatura; se mató la democracia interna; se avasalló a los competidores internos; se apandillaron todas las posiciones; se cedieron las candidaturas a nuestro adversarios históricos; se dilapidó el capital político; se traicionaron los principios; se hizo una campaña mediocre, carente de emoción y talento; se cometieron todos los errores posibles; se subordinó la vida de un partido a defender los delitos de un mal dirigente y candidato fallido; se le dio la espalda a la militancia; se le falló a nuestro simpatizantes; le fallamos a México y Mexico nos perdió la confianza”, se indicó en las imágenes.

“Cuando alguien hace trampa o no cumple con su tarea, el resultado es obvio. El chico maravilla, el joven brillando, el de la buenas calificaciones, los tres idiomas y las ideas articuladas, fue reprobado no sólo en las urnas sino en la historia de Acción Nacional (PAN); en la historia de México”, destacó.

La derrota, se enfatizó en la narración, tiene nombre y apellido: se llama Ricardo y se apellida Anaya. “Y parafraseándolo: ‘en política se comete un error y lo demás son consecuencias’. Ahora le toca afrontarlas. Pero no sólo a Ricardo Anaya sino a todos sus compañeros de farra: Santiago Creel, Josefina Vázquez Mota, Damián Zepeda, Marko Cortés, Miguel Ángel Yunes, Fernando Rodríguez Doval, Marcela Torres, Rafael Moreno Valle, Ernesto Ruffo. Y una lista grande de esbirros que son responsables del peor fracaso del PAN en su historia”.

Antes de concluir con la reflexión, Ricardo Anaya se encuentra, en caricatura, con personajes históricos del partido blanquiazul: “El lugar de Anaya no es al lado de Gómez Morín, ni Efraín González Luna, ni siquiera de Fox. Su lugar en la historia es al lado de Roberto Madrazo. Hoy piden un espacio para la reflexión La reflexión es ¡que se vaya!”.

“El número de diputados federales panistas electores es el más pequeño desde 1985. Anaya obtuvo el menor porcentaje de votos desde hace 32 años; consiguió menos votos que Josefina Vázquez Mota, que quedó en tercer lugar en la elección presidencial del 2012”, se informó.

En el video se recuerda que Anaya sólo ganó en el estado de Guanajuato, y quedó en tercer lugar en 13 entidades más.

Ayer, después de que una treintena de panistas exigió la renuncia del dirigente del PAN y de su ex candidato a la Presidencia debido a que no “tienen legitimidad colectiva” para continuar en la dirigencia, Damián Zepeda Vidales aseguró que no dejará la dirigencia y confirmó que Anaya Cortés no retomará el cargo.

Zepeda aseguró que continuará liderando el partido hasta antes de diciembre, cuando comience el proceso de renovación nacional y en los estados.

También afirmó que el ex presidenciable no regresará como dirigente, aunque legalmente sí podría hacerlo, pues ocupó ese cargo antes de incorporarse a la contienda electoral.

Al respecto, el panista Miguel Ángel Toscano dijo a Milenio que Anaya y Zepeda forman parte de la que llamó “una cúpula del PAN”, misma que en las elecciones de este año eligieron a los candidatos “por dedazo, sin una democracia interna”.

Toscano calificó los resultados electorales más que como una derrota, que como “un tsunami”. Además culpó a Anaya y a sus seguidores dentro del partido:

“Mucho de lo que pasó fue culpa de Anaya y las decisiones que tomó él y sus seguidores, en años anteriores, desde agallandarse el partido” .

Gobernadores del PAN, entre ellos el de Durango, José Rosas Aispuro, y el de Querétaro, Francisco Domínguez, manifestaron su rechazo a que el ex candidato y Zepeda continúen al frente del blanquiazul.

“Anaya, Zepeda y demás equipo deben renunciar ya, no tienen legitimidad colectiva para seguir conduciendo al partido. Deben convocar de inmediato a la renovación de órganos estatutarios”, dijeron en un comunicado.

“El resultado electoral (de la elección del 1 de julio) los reprueba y desacredita su encargo para nueva oportunidad de conducción. La institucionalidad del partido fue fracturada por estar a merced de intereses personales. El partido debe refundarse con nueva proyección de sus principios doctrinales y mayores exigencias de vida ética y democrática interna”, agregaron.

