Ciudad de México., 10 de julio del 2018.- La etapa del delantero portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo de 33 años ha terminado con el adiós al Club Blanco luego de nueve temporadas.

Una tarde de julio del 2009, Cristiano Ronaldo se presentó ante más de 75 mil personas en el Bernabéu y posteriormente la misma tarde nueve años después se marcha con rumbo a Italia por 100 millones

El mismo pidió al Madrid dejarle marchar tras un año de desencuentros que se agravaron con la denuncia de fraude a Hacienda. En el calcio vestirá la camiseta de la Juventus, con la que ha firmado para las cuatro próximas temporadas.

El club italiano ha acordado efectuar el pago en dos plazos. Además, se hace cargo de los 12 millones en concepto de “derechos de formación y mecanismos de solidaridad de la FIFA”. Es una tasa que se paga a los clubes que han formado al jugador entre los 13 y los 23 años. En este caso, Sporting de Lisboa y Manchester United. En las negociaciones se estableció que la Juve pagará por entero ese dinero.

CR dice adiós desde Grecia, donde está de vacaciones con su familia. Se acaba así una historia de amor y goles: 450 en 438 partidos con la camiseta del Madrid, el máximo realizador histórico del equipo madridista, por encima de otros mitos como Raúl González (323) y Alfredo Di Stéfano (308). En su etapa en Chamartín ha conseguido dos Ligas, dos Copas, dos Supercopas de España, cuatro Champions, tres Supercopas de Europa y tres Mundialitos, para un total de 16 títulos. También ha ganado cuatro Balones de Oro.

“Creo que ha llegado el momento de abrir una nueva etapa en mi vida y por eso he pedido al club que acepte traspasarme. Lo siento así y pido a todos, y muy especialmente a nuestros seguidores, que por favor me comprendan. He reflexionado mucho y sé que ha llegado el momento de un nuevo ciclo”, dijo Cristina Ronaldo en la página web del club

El Madrid, por su parte, emitió un comunicado para darle las gracias a Cristiano “Un jugador”, escribió el club blanco, “que ha demostrado ser el mejor del mundo y que ha marcado una de las épocas más brillantes de la historia de nuestro club y del fútbol mundial”.

El portugués tenía contrato hasta 2021. En su última renovación en otoño del 2016, aseguró que no sería el último contrato con el Club que se veía jugando hasta los 40 años. Pero se ha marchado antes de lo previsto después de estudiar la oferta de la Juve, la única que ha llegado a las oficinas del club blanco desde que el verano pasado Jorge Mendes, su agente, rastreara el mercado en busca de una salida.

