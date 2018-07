Yo nada más sentí manos sometiéndome, arrastrándome por el suelo: Fidel Chávez

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., 7 de julio del 2018.- El líder de ex braceros Fidel Chávez Lara narró el momento en que llegaron los antimotines encabezados por un comandante “muy moreno, más moreno que nosotros”, él llegó empujándome y dijo “agárreme a este” fue en ese momento en que los elementos se me abalanzaron como tres cuatro policías.

“Yo nada más sentí manos por todos lados y me empezaron a someter, reacciono y trato de quitármelos, pero me tiraron al suelo de manera violenta, tanto que me raspo muy fuerte la rodilla derecha a tal grado que se me ve el hueso, mientras que la izquierda no tanto”, dijo Chávez Lara.

Dentro de los golpes que los policías propinaron al activista social se encuentra también una lesión en el hombro izquierdo cuando le doblaron la mano para ponerle las esposas, cuando lo sometieron con la cara al suelo y empujándolo lo llevaron a una pick up donde lo subieron junto con otros detenidos.

Estuvimos juntos Benito y su hijo Alexis que es menor de edad y quien fue severamente golpeado en la cabeza por los antimotines y no paraba de llorar por los golpes que le propinaron durante la detención, narró el activista horas después de haber sido liberado.

Otro de los detenidos fue Oscar Marrufo quien ya esposado fue “cacheteado cuatro veces por parte de unos antimotines” narró Fidel Chávez quien fue testigo de la agresión al momento en que habían sido detenidos por parte de elementos estatales.

Nunca en mi vida había sentido tanta impotencia, cuando vamos a llegar a una situación de estado de derecho en México, donde lleguen con una orden de aprehensión tal como lo dictan nuestras garantías individuales, “nada ellos se amparan en flagrancia” cuando estamos parados ahí y nos detienen, expresó.

Hay mucha impotencia coraje porque estando dentro, ya detenidos nos dimos cuenta que ni siquiera la primera llamada nos dejaron hacer, nos obligaron a firmar documentos que nunca debimos firmar entre otras arbitrariedades que resultan evidentes violaciones a los derechos humanos, afirmó Chávez Lara.

