Acusa MORENA de intimidación y represión al gobierno del estado

Hoy con profunda decepción una vez más nos enteramos que el Gobierno del Estado, lejos de caminar junto a los Chihuahuenses, y estar pendiente de sus necesidades, usa la fuerza policiaca para intimidar y reprimir el activismo en pro de los derechos humanos.

No se puede ser candil de la calle y oscuridad del hogar; no se puede hablar de libre manifestación ni hacer caravanas nacionales, cuando a nivel estatal no se respetan los más elementales derechos humanos, en este caso el derecho a la libre manifestación y el libre tránsito.

Las comunidades que conforman el ejido Sacramento han sufrido un duro embate, desde que gobierno del estado decidió restringir el tránsito a través de una inconstitucional caseta de cobro, misma que despoja a campesinos que necesitan transitar la carretera Chihuahua-Juárez para acudir diariamente a su labor.

Vecinos y activistas sociales, decidieron hacer a un lado la barrera que separa sus comunidades, abriendo una brecha por la cual transitar sin necesidad de ser expoliado a diario por una caseta, lo que el ejecutivo estatal, insensiblemente no ha sabido perdonar.

Sabemos por los diarios y periódicos, que las fuerzas estatales se han empeñado en bloquear la brecha que los pobladores, por estar en su derecho, abrieron contra el afán recaudador de gobierno del estado, sin embargo, lo que es ya sumamente intolerable, fue la represión que sufrieron los moradores del ejido junto a activistas sociales, entre los que se encuentra el Ing. José Fidel Chávez, dirigente estatal del movimiento de ex braceros en Chihuahua.

Circulan videos en las redes sociales donde se puede observar el abuso policial por parte de las fuerzas estatales, donde vemos que los pobladores y activistas en Sacramento nunca recurrieron a la fuerza, a pesar de ser abordados intransigentemente por la policía estatal, la que en un claro abuso de su fuerza sometió de manera agresiva a personas que no se resistieron al arresto, incluyendo entre ellos a un menor de edad, los que fueron humillados y arrastrados por el suelo en un despliegue de arbitrariedad y prepotencia que, sobre todo en estos momentos, no podemos ni debemos pasar por alto.

Hacemos al poder ejecutivo del estado un llamado para que libere a las víctimas de la represión policial, así mismo le señalamos que antes de volver a utilizar la fuerza, agote la vía del diálogo y la concordia; que escuche a los vecinos del ejido Sacramento con la finalidad de hacer lo que sea mejor para ellos, que en este caso es, retirar la abusiva caseta de cobro.

¡Con el pueblo todo! ¡Contra el pueblo nada!

