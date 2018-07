Señala MORENA a Corral de entrometerse al interior de las Asambleas Municipales del IEE

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., 5 de julio del 2018.- El dirigente estatal de MORENA, Martín Chaparro Payán señaló al Gobierno del Estado como el jefe de la intromisión y manipulación de las actas del Distrito 18 y de intervenir en las decisiones que han tomado los integrantes de la Asamblea Municipal y los consejeros Estatales del Instituto Estatal Electoral (IEE).

Chaparro Payán aseguró que esta no es la primera vez en que MORENA ha señalado la intromisión del Gobierno del Estado en asuntos del Poder Legislativo y el Judicial, “la negativa constante y sistemática de la no apertura de los paquetes electorales lo único que indica es que alguien dio instrucciones de que esto no se habrá y no se trasparente”.

En ese sentido, el líder de MORENA manifestó que “no encuentra en todo el estado a ninguna otra autoridad interesada en que no se abran los paquetes electorales que el propio Gobierno del Estado”.

Es muy importante que, el gobernador del estado Javier Corral Jurado tome cartas en el asunto, pero para que “ordene a su Asamblea Electoral” pues parece que en ese sentido están y se apeguen a derecho y que hagan las cosas con equidad, trasparencia, concluyó, Chaparro Payán.

