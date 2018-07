¡Almeyda no es el único! México estaría buscando D.T. europeo

-Andre Marin y Rubén Rodríguez adelantaron que el extécnico de Chivas no está en el puesto todavía.

Matías Almeyda no tiene el puesto de director técnico de México garantizado, pues la directiva de la Selección está analizando estrategas europeos como opciones para ser el posible sucesor de Juan Carlos Osorio.

La eliminación del Mundial de Rusia 2018 podría no darle otro contrato al estratega sudamericano con el Tri, por lo que ya se contemplan otros directores técnicos.

“Ayer me enteré que quieren traer a un técnico europeo; a mi me parecería un grave error, y no estamos candidateando a Matías Almeyda, simplemente es el conocimiento que tiene, un nombre que creó un estilo propio en tan poco tiempo con Chivas, cosa que no teníamos”, afirmó Rubén Rodríguez.

“La sombra del Tri” añadió que hay directivos con la idea de quizá darle una renovación de contrato a Juan Carlos Osorio, a lo que se ganó respuestas inmediatas como “no inventes ‘Rubensorio’”, y “nos olvidamos de eso”, por parte de Daniel Brailovsky y Andre Marin.

