Presentan festival artístico en el cañón de Namúrachi

– Muestran estudiantes su talento en oficios como carpintería, corte y confección, tejido, manualidades, así como de música y danza folklórica, entre otros.

El majestuoso escenario natural del Cañón de Namúrachi, en el municipio de San Francisco de Borja, fue la sede del evento artístico que presentó el programa de Misiones Culturales con diversos grupos de danza y musicales.

En esta presentación mostraron los avances y aprendizajes logrados por alumnos y alumnas que acuden a los talleres ofrecidos en este ciclo escolar que está por terminar, por docentes a cargo del proyecto educativo.

Al “Musical Misionero de Namúrachi”, acudieron aproximadamente 400 personas que disfrutaron de cada uno de los números musicales.

Esta actividad es parte del calendario de eventos celebrados en meses recientes con motivo del 95 aniversario de la creación de las Misiones Culturales en el país y en el caso de Chihuahua, el programa opera dentro de la estructura de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, SEECH.

Una Misión Cultural está formada por un grupo de docentes dedicados a capacitar a la población, sobre todo de zonas rurales y de la sierra, para que aprendan algún tipo de actividad y está dirigida a niños y niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Cada misión se integra por un jefe o jefa y varios docentes que se dedican a capacitar en artes y oficios a quienes asisten a sus talleres.

Las especialidades con las que se trabaja, son: carpintería, pequeñas industrias, corte y confección, que se complementa con tejido y manualidades; computación, educación para la salud (primeros auxilios y conocimientos básicos de enfermería), música y danza folklórica, ahora también complementada con clases de zumba y diferentes juegos.

En el caso de la presentación en Namúrachi, participaron integrantes de cuatro de las 12 misiones que trabajan en este ciclo escolar 2017-2018, en igual número de municipios.

Estas fueron: la 71 de Guachochi, 169, con sede en San Juanito, Bocoyna; la Misión 119 de Temósachi y la anfitriona, 134 de San Francisco de Borja.

Asistieron decenas de niñas, niños, jóvenes y adultos del municipio anfitrión y de comunidades cercanas de esta región del centro del estado, con el fin de disfrutar de cada uno de los números bailables y de música programados.

Actuaron grupos con interpretaciones de guitarras, un conjunto de rock de Guachochi, que ofreció al público asistente piezas conocidas y famosas, como “Música ligera” de Soda Stéreo, “Stand by me”, “El rock de la cárcel”, “Payaso de rodeo”, “Kumbala” y la balada “Maracas”.

Otro grupo de rock, de San Juanito, interpretó canciones como “El sol no regresa”, “Rosas”, “Lamento Boliviano”, “Hotel California”, “Sweet child of mine”, de Guns and Roses y su versión del tema de la película “El Padrino”. Además de las presentaciones de bailes tradicionales y grupos norteños.

Así, el programa de Misiones Culturales muestra el trabajo que se realiza en las distintas comunidades del estado, en donde se capacita a las personas para que se puedan dedicar a algún arte u oficio y con ello logren el auto sustento y los ingresos necesarios para el sostenimiento de la economía familiar.

A la vez las y los docentes de las misiones apoyan también académicamente a escuelas de diferentes niveles educativos como preescolar, primaria, secundaria, del nivel medio superior (planteles Cecytech), grupos de adultos mayores del DIF y a las policías municipales.

