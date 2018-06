A 30 años de los ‘Cachirules’

-Hace tres décadas México fue castigado con una suspensión para cualquier competencia de futbol, incluido el Mundial de Italia 1990.

Rafael del Castillo no quiere recordar a los cachirules de 1988. “Ese tema ya está en el olvido para mí, tengo la documentación de FIFA que me exime de cualquier responsabilidad”, contesta. El doctor en derecho era el presidente de la Femexfut hace 30 años, tiempo en el que México se fue a jugar un Premundial Sub 20 con cuatro jugadores que rebasaban el límite de edad, acción que derivó en la inhabilitación de cualquier representativo mexicano en toda competencia por dos años, incluido el Mundial de Italia 90.

El Tri Sub 20 ganó su pase al Mundial de Arabia Saudita al anotar 16 goles, recibir sólo uno en cuatro partidos y jugar con cuatro futbolistas que rebasaban el límite de edad: el delantero José Luis Mata, del Atlas, que sobrepasaba por cuatro años; Gerardo Jiménez y José de la Fuente, ambos del Monterrey, que se excedieron por dos años; y el capitán Aurelio Rivera, del Tampico Madero, que rebasaba la edad por siete años.

El secreto mexicano se destapó en la prensa. El diario deportivo Ovaciones comparó un anuario de la Femexfut con las fechas de los jugadores que fueron enviados a jugar el Premundial. Después, el periodista Miguel Ángel Ramírez obtuvo el acta de José Luis Mata, se sumó Imevisión con otro par más de documentos y el mismo Miguel Ángel Ramírez consiguió el registro de nacimiento de Aurelio Rivera.

Guatemala denunció ante la Concacaf el suceso y México fue suspendido por dos años de cualquier competencia.

