Por qué Boston -y no los Yankees- deben ganar la División Este de la Liga Americana

¿Es correcto describir la División Este de la Liga Americana como una carrera épica de playoffs? Eso creo. Los Boston Red Sox y los New York Yankees están en ritmo de ganar 105 juegos. La última vez que dos equipos de una misma división ganaron 100 juegos fue en 2001, cuando los Seattle Mariners y los Oakland Athletics lo hicieron en la División Oeste de la Liga Americana. Sí, el comodín es un retroceso, pero no quieres ganar 105 juegos y luego tener que vencer a un lanzador como James Paxton para mantener viva tu temporada.

Las probabilidades de los playoffs de FanGraphs favorecen a los Yankees, dándoles un 67 por ciento de posibilidades de ganar la división en comparación con solo el 33 por ciento a los Medias Rojas. Estoy sorprendido de que los Yankees sean favoritos de 2 a 1 para ganar el Este, especialmente porque hay cinco razones sólidas por las cuales los Medias Rojas ganarán.

1. La alineación de Boston es tan fuerte como la de Nueva York.

Al llegar a los juegos del miércoles, los Yankees estaban promediando 5.17 carreras por juego, los Medias Rojas 5.16.

Los equipos tenían marcas wOBA (promedio ponderado de embasamiento) idénticas de .345. Crean carreras de diferentes maneras: los Yankees batean más jonrones y reciben más boletos, mientras que los Medias Rojas tienen una ventaja de 15 puntos en el promedio de bateo y batean menos, pero la suma de las partes ha sido idéntica.

Sin embargo, hay un par de razones para ser optimista sobre la mejora de la ofensiva de Boston en la segunda mitad. En primer lugar, ha tenido grandes dificultades contra los zurdos:

Contra derechos: .270 / .337 / .476

contra zurdos: .250 / .308 / .396 /

Cuando se le preguntó sobre esto hace unos días, el mánager de los Medias Rojas, Alex Cora, reconoció que el equipo ha tenido algunos problemas con los zurdos. “Se siente que a veces con los zurdos, no tiran tan duro pero tienen la curva y la recta cortada y el cambio, a veces siento que estamos en el medio y no sabemos qué lanzamiento escoger y aferrarnos a este”, dijo.

También señaló que los Medias Rojas le habían bateado bien a tres de los cuatro zurdos anteriores que se habían enfrentado.

“Hemos estado bien”, dijo Cora. “Hay algunos buenos zurdos en nuestra división. Uno de los mejores, y lo hemos enfrentado tres veces, es Blake Snell. Con JD [Martínez], han limitado el daño. Tenemos zurdos que pueden batearle a los zurdos. Estaremos bien”.

De hecho, Martínez destruyó completamente a los zurdos en 2017 con un promedio de .376 y un porcentaje de slugging de .892. Esta temporada, tiene una marca de slugging de .698 contra los derechos previo al partido del miércoles y solo .478 contra los zurdos con una baja proporción de ponches-bases por bolas de 26-4.

Después de batear de 5-4 contra los Marineros el viernes en un juego iniciado por el zurdo Wade LeBlanc, Martínez no parecía demasiado preocupado por sus problemas relativos contra los zurdos y por qué eso sucedió. “Eso es para que ustedes lo descubran”, dijo. En otras palabras: son solo 73 apariciones en el plato, una muestra pequeña. Teniendo en cuenta que Mookie Betts aplasta a los zurdos, si Martínez mejora, eso ayudará.

Los Medias Rojas también acaban de firmar a Brandon Phillips como un potencial bateador derecho que puede completar en segunda o tercera base contra zurdos. Bateó una línea de .297/.339/.373 contra zurdos el año pasado.

La ofensiva también debería recibir un impulso de segunda mitad por parte de Jackie Bradley Jr., quien todavía estaba por debajo de los .200 el miércoles. Ha habido mucha mala suerte en su comienzo. Su wOBA esperado basado en sus tipos es .334; en cambio, es .276.

Bradley ha visto todos los números. Él sabe que ha estado teniendo mala suerte y que la suerte cambiará. Aún así, “no se iguala”, bromeó. “Nunca se iguala”.

2. La rotación de Boston es mejor que la de Nueva York

Sorprendentemente, las efectividades de temporada para ambos equipos también son similares: 3.70 para Boston, 3.76 para Nueva York. Los Medias Rojas han permitido un .302 wOBA, los Yankees un .303 wOBA. Los Medias Rojas tienen una mejor tasa de ponches, 25.7 por ciento a 24.4 por ciento, pero han permitido un BABIP (promedio de bateo en pelotas en juego) de .295 frente a .283 para los Yankees. Por supuesto, una razón principal por la que los Yankees están cerca es porque Luis Severino ha sido un equipo de demolición de un solo hombre.

Sin embargo, solo puede comenzar uno de cada cinco juegos, y la profundidad de la rotación de Boston debería ser un factor en la segunda mitad. Con Jordan Montgomery fuera por el resto de la temporada y Masahiro Tanaka todavía en la lista de lesionados, los Yankees han estado peleándose con lanzadores como el novato Domingo German (5.40) y Luis Cessa, quien hizo su primera apertura el miércoles. Los Medias Rojas respaldan al as Chris Sale con David Price, Rick Porcello y Eduardo Rodríguez, todos con efectividad por debajo de 4.00.

Los Yankees pueden buscar fortalecer la rotación con un cambio, pero no habrá mucho disponible en el mercado comercial. Es poco probable que los Mets cambien a Jacob deGrom, y si lo hacen, no lo negociarán con los Yankees. J.A. Happ puede ser el mejor abridor para cambiar de equipo.

3. Chris Sale está en una mejor posición para tener una gran segunda mitad

El año pasado, Sale tuvo una efectividad de 2.37 hasta julio pero luego tuvo una efectividad de 4.09 en sus últimas 11 aperturas. Sin embargo, los Medias Rojas han tenido cuidado con el uso de Sale a principios de temporada, y a lo largo de la misma cantidad de aperturas que en 2017, ha lanzado 11 2/3 entradas menos y 138 lanzamientos menos.

“Todo el plan de este año ha sido la recuperación, sentirme bien y mantenerme fuerte”, dijo Sale después de su inicio dominante el domingo, en el que su lanzamiento final del juego fue el más rápido que lanzó en su carrera. “Creo que hemos tenido una buena acción de refuerzo desde el entrenamiento de primavera hasta ahora”.

De hecho, aunque Severino es más un tipo de máximo esfuerzo desde la primera entrada, hemos visto a Sale contenerse un poco en las primeras entradas y luego aumentar la velocidad, similar a lo que ha hecho Justin Verlander. Su velocidad promedio de recta ha aumentado de 92.5 en abril a 97.0 en junio. Se ve tan fuerte como siempre.

4. El bullpen de Boston está bien

¿Es el bullpen de Boston tan bueno como el de Nueva York? Tal vez no tan bueno, pero es lo suficientemente bueno:

Yankees: efectividad de 2.73, promedio de .194, wOBA de .273, índice ponches de 32.6 por ciento, índice HR de 2.4 por ciento

Medias Rojas: ERA de 3.10, promedio de .219, .288 de WOBA, índice de ponches de 25.8 por ciento, índice de HR de 1.9 por ciento

Craig Kimbrel ya ha permitido cinco jonrones, solo un tímido de su récord personal, así que esa es una preocupación menor, pero sigue siendo tan duro como lo es en la novena. Joe Kelly está lanzando en las 98 mph y ha permitido un promedio de .152. Matt Barnes se ha convertido en un excelente lanzador de configuración con 45 ponches y solo permitió un jonrón en 33 entradas. El único tipo que quizás les falte a los Medias Rojas es alguien como Chad Green, quien puede salvar un par de entradas de los titulares a la parte posterior del bullpen. Tal vez los Medias Rojas irán tras Brad Hand, de los Padres, para ocupar ese puesto.

5. La juventud de los Yankees no se ha enfrentado a una presión de playoffs

Los Yankees han recibido una tremenda producción de Gleyber Torres y Miguel Andujar. No es que no puedan seguir así, pero es una temporada larga y veremos cómo se ajustan ahora que la liga los ha visto un poco. Si esos dos decaen en la segunda mitad, los Yankees necesitarán encontrar más ofensiva del resto de la alineación: Gary Sanchez o Greg Bird, en particular.

Mientras tanto, los jóvenes de los Medias Rojas como Andrew Benintendi y Rafael Devers ya pasaron por el calor de la cerrada carrera de división del año pasado. Esa pequeña experiencia adicional podría ser vital.

Al final, se reducirá a los 13 juegos restantes que los equipos tienen uno contra el otro y tal vez un final de temporada deslumbrante: Los equipos terminan con una serie de tres juegos en Fenway. Esperemos que un título de división esté en juego.

