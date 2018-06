Drake incluye canción inédita de Michael Jackson en nuevo disco

-”Scorpion”, el álbum que será lanzado el 29 de junio, incluye una música inédita del Rey del Pop.

A vísperas del estreno del nuevo disco de Drake, ‘Scorpion’, que se publicará mañana viernes 29 de junio, se confirmó que será doble: un lado será de R&B y el otro de rap.

Esto ha emocionado a sus millones de seguidores, quienes confían que Drake seguirá haciendo historia en los charts de Billboard con su nueva música.

El cantante canadiense ha revelado las pistas de su nuevo álbum, y ha causado gran expectación el tema “Do no Matter to Me”, una canción inédita de Michael Jackson. El formato es similar a la canción de 2014, “Love Never Felt So Good” , que fue una canción de Jackson convertida en dúo con Justin Timberlake.

La canción número 6 que aparece en el álbum, “I’m Upset”, fue lanzada hace unas semanas, y el video musical ya acumuló más de 25 millones de visitas en YouTube.

Comentarios

comentarios