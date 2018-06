Otra actriz acusa de acoso sexual a Eduardo Carbajal

-Esperanza Morett dijo haber sido presionada para realizar un casting desnuda, y Carbajal la insultó.

Elisa Vicedo, acusó al actor Eduardo Carbajal de haberla violado cuando ella tenía 19 años, acusación que el artista negó en el lugar y en entrevistas posteriores.

Vicedo relató su caso acompañada de su compañera Esperanza Morett, quien aprovechó el momento para relatar como ella también fue acosada sexualmente por Carabajal.

“Me dicen que yo tengo que hacer una escena en desnudo, y mi pregunta y mi reacción fue: ¿Por qué en un casting me tengo que desnudar, cuando he casteado con varios productores y nunca me han pedido una cosa así?”, dijo Morett en De Primera Mano.

Agregó que en ese momento se comunicó con la productora y ella le dijo que no estaba enterada de esto, por lo que le prometió indagar. Horas después, el actor le envió mensajes de voz en los que demeritaba “su poco profesionalismo” y la insultó.

La Botana

Comentarios

comentarios