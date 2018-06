Se une SNTE a protesta en EU por trato inhumano a niños migrantes

A las puertas de la Corte Federal, en El Paso, y del Centro de Detención de Menores Migrantes, en Tornillo, Texas, maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezados por su líder, Juan Díaz de la Torre, condenaron el trato inhumano contra los niños migrantes que han sido separados de sus padres.

Los docentes se trasladaron al vecino país para unirse a la protesta organizada por la American Federation of Teachers (AFT), que preside Randi Weingarten, a fin de expresar su rechazo a la política de Cero Tolerancia implementada por el gobierno de Estados Unidos, también repudiada por la Internacional de la Educación (IE).

“A los maestros mexicanos nos duele el trato cruel que reciben los inmigrantes. Los menores y sus padres deben estar juntos. Los niños deben de estar en las aulas, no en jaulas, como hoy lamentablemente ocurre aquí. Una fotografía que nunca imaginamos ver en este siglo”, expresó el presidente nacional del SNTE, en el acto solidario con las familias separadas por el gobierno estadunidense.

Añadió que los profesores “somos hombres y mujeres dedicados a formar a los ciudadanos del futuro y el trato inhumano que hoy están padeciendo nuestros niños marcará de por vida su desarrollo si no actuamos de inmediato. Por eso, condenamos enérgicamente cualquier política que atente contra sus derechos humanos y lesione su integridad física y emocional”.

Subrayó que la educación es la llave más efectiva para abrir la puerta de valores como el respeto, la solidaridad y la democracia, que conllevan al desarrollo de una nación.

“Somos vecinos, tenemos aspiraciones comunes y por eso valoramos nuestra alianza con la AFT y particularmente con su líder, nuestra amiga Randi Weingarten. Estamos juntos por un mundo mejor, donde los niños sean prioridad; sigamos construyendo puentes y no muros”.

En su oportunidad, Weingarten criticó la política migratoria de su país, “que es abominable y representa una crisis para la democracia”.

Al enfatizar que fueron las familias migrantes las que fundaron a los Estados Unidos, la presidenta de la AFT afirmó que las acciones de la actual administración son violatorias de la Convención Internacional sobre Derechos Humanos.

“La separación de familias es un acto inmoral y reprobable que atenta contra la dignidad humana y nosotros haremos todo lo que sea necesario para que esto no se vuelva a repetir. Las familias deben estar unidas; es tiempo de decir basta. Los maestros y los ciudadanos debemos decir alto a la separación de familias”.

En la manifestación estuvo también David Edwards, secretario general de la IE. Destacó la presencia de los maestros del SNTE y de su dirigente, quien es miembro del Consejo Ejecutivo del organismo.

“Compartimos los valores fundamentales de nuestro movimiento sindical y esto es lo más básico, la dignidad humana. El SNTE comparte esos valores, por eso no me sorprende que esté aquí luchando, siempre está donde tiene que estar.

David Edwards refrendó la condena de la IE a la separación forzada y sistemática de infantes y su encarcelamiento. “Se están violando los derechos más básicos de un niño a estar con su familia e ir a la escuela. La Internacional de la Educación seguirá tomando medidas para protestar contra estas acciones que les causan un daño emocional muy profundo”.

Luego de la protesta frente a la Corte Federal, los maestros se dirigieron al Centro de Detención para Menores Migrantes, en Tornillo, donde entregaron cobijas, ropa, libros y juguetes a los pequeños.

A las movilizaciones también asistieron los secretarios generales de las secciones 8 y 42 de Chihuahua, Rosa María Hernández Madero y Ever Enrique Avitia Estrada, respectivamente; así como el representante del CEN del SNTE en la Sección 42, Manuel Arellano Méndez.

El profesor Ever Avitia sostuvo que la educación y el movimiento magisterial “no tiene fronteras, por eso nuestra participación activa en las diferentes organizaciones y federaciones internacionales; nuestro objetivo es unirnos en una sola voz, en un acto de unidad y de solidaridad con nuestros hermanos”.

Por su parte, la profesora Hernández Madero dijo que la presencia de los maestros es con el propósito de dar a los niños “un mensaje de fortaleza y decirles que no están solos; los queremos con sus familias y en las aulas, que respeten sus derechos. No nos vamos a paralizar ante las injusticias”.

En una sola voz, los docentes de México y Estados Unidos expresaron diversas consignas como “Construyamos puentes, no muros”, “Los queremos en aulas, no en jaulas”, “Trato digno a migrantes”, “Las familias se unen, no se separan” y “Educación es la solución, no a la detención”.

Asimismo, demandaron que se garantice a todo migrante, sin distinción de nacionalidad, edad o género, un trato digno y que los gobiernos, en corresponsabilidad con la comunidad internacional, les aseguren el derecho a la educación, en especial a los menores.

La AFT es la organización sindical que agrupa a 1.7 millones de maestros y profesionales de la educación en 43 estados de la unión americana.

En tanto que la Internacional de la Educación, de la que forma parte el SNTE, representa a 32.5 millones de docentes y profesionales de apoyo en las instituciones educativas, congregados en 396 asociaciones y sindicatos de 171 países.

