Muere Joe, patriarca de la familia Jackson

-El padre del Rey del Pop falleció hoy a los 89 años; el patriarca de los Jackson fue conocido por utilizar mano dura para dirigir las carreras de sus hijos.

Joseph Walter Jackson, patriarca de la familia Jackson, falleció hoy a los 89 años después de una prolongada batalla contra el cáncer, informaron sus familiares.

El también conocido como Joe Jackson murió alrededor de las 3:30 horas en un hospital del área de Los Ángeles, según los informes, que indican que el padre del fallecido “Rey del Pop”, Michael Jackson, padeció en los últimos años varias enfermedades, además de haber sufrido un derrame cerebral y tres infartos en 2015.

De acuerdo con una fuente de la familia, Joe Jackson estuvo la semana pasada en un hospital de Las Vegas, donde sus familiares se reunieron para despedirse de manera privada.

Joe Jackson fue el controvertido patriarca de una de las familias más famosas de cantantes, pero también fue conocido por utilizar una mano dura para dirigir las carreras de sus hijos.

Joseph Walter Jackson nació en la pequeña ciudad de Fountain Hill, en el sureste de Arkansas, el 26 de julio de 1929. Después de que sus padres se separaron, Jackson se fue con su padre a Oakland, pero después se unió a su madre en Indiana.

Jackson había sido un boxeador aficionado, pero pronto se estableció en el trabajo como operador de grúa. A mediados de la década de los 50 formó junto con su hermano Luther la banda The Falcons, pero solo duró dos años, aunque la experiencia le sirvió para desarrollar su oído musical.

En 1963, Joe formó The Jackson Brothers, con sus hijos Tito, Jackie y Jermaine, a los que se unieron Marlon y Michael en 1966, año del nacimiento de The Jackson 5, que se convertiría en uno de los grupos de R&B más exitosos de la historia.

Joe Jackson fungió como manager del grupo, pero lentamente fue relegado a un segundo plano cuando su hijo Michael se disparó al estrellato mundial como solista durante la década de los 70.

La relación de la estrella del pop con su padre era “problemática y a menudo antagónica”, según David Ritz, quien fue coautor de “Before You Judge Me: The Triumph and Tragedy of Michael Jackson’s Last Days”, junto con Tavis Smiley.

Joe Jackson manejó también las carreras de sus hijas Rebbie, La Toya y Janet a principios de la década de 1980, hasta que ellas, al igual que sus hermanos, decidieron seguir por su cuenta.

