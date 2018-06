Las calles más verdes que ha visto Ekaterimburgo

-La ciudad de Ekaterimburgo se pinta de verde por la invasión de mexicanos para el juego entre la Selección Mexicana ante Suecia.

La Iglesia Sobre la Sangre tiene una historia muy particular. No es un lugar precisamente antiguo: se construyó entre 2000 y 2003. Pero se levantó justo en el lugar donde se encontraba la Casa Ipátiev. El Zar Nicolás II de Rusia, junto a su esposa y cinco hijos fueron asesinados en el sótano de ese lugar. Hoy, es uno de los sitios de mayor atractivo turístico en Ekaterimburgo.

Es justo ahí donde cientos de camisetas acuden la mañana de este miércoles. Los mexicanos se apropian del lugar. Se toman fotografías. Pasan por la tienda de souvenirs. Platican entre ellos. Y no pierden de vista el objetivo principal de la visita: “Al rato le ganamos a Suecia”, dice uno de ellos. Un poco de turismo, antes del plato principal de este miércoles.

Desde ahí, muy cerca del Río Iset, se aprecian otras de las principales vías de Ekaterimburgo. A donde se mire, la impresión es la misma: verde por todos lados. La avenida Lenin, que conduce al estadio, está llena de sombreros, sarapes, máscaras y demás elementos del folclore futbolero mexicano. Los aficionados aztecas son figuras aquí, pues a cada paso les piden fotografías.

El Centro Comercial Passage es la misma historia. Los cafés plagados de verde, lo mismos que sus pasillos y la mayoría de sus tiendas. Ubicado sobre la Avenida Lenin, es un punto intermedio antes de continuar la caminata. La vía tiene un solo color. Ocasionalmente se cruza un par de camisetas amarillas. Hay suecos, pero muchos menos. La superioridad es marcada. México será local de nuevo.

La llegada a Arena Ekaterimburgo da prueba de que no todos los mexicanos cuentan con boletos. Algunos buscan ahí, casi desesperados, la manera de comprar una entrada. “Si no entramos, pues ni hablar, ya vimos los otros dos partidos y nos quedará ir a turistear”, afirma uno de ellos, mientras sostiene su letrero: “I need four tickets”.

A pocas horas del partido, los mexicanos se han adueñado de la ciudad que este miércoles se despide como se de la Copa del Mundo de Rusia 2018. Una cosa es segura: Ekaterimburgo nunca vio sus calles tan verdes…

AS

Comentarios

comentarios