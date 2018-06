Es miércoles beisbolero

Abre la séptima jornada del estatal

Debido a la jornada electoral del próximo domingo, hoy inicia la séptima jornada del campeonato estatal de beisbol de primera fuerza “Roberto Cadena Velázquez”, en la cual mientras los Dorados de Chihuahua estrenan manager en la figura de Fernando Albañil, los punteros Manzaneros de Cuauhtémoc buscan mantenerse en la cima recibiendo a los enrachados Algodoneros de Delicias, al tiempo que Indios de Ciudad Juárez y Mineros de Parral chocan en el “Estadio Juárez” y el otro líder Mazorqueros de Camargo viaja al pie de la sierra con la meta de regresar con buenas cuentas

Fernando Albañil Rivera, tuvo una brillante carrera pelotero por más de dos décadas en los estatales de primera fuerza, pero hoy tiene enfrente quizá su reto más importante, cuando haga su debut como manager de los Dorados de Chihuahua visitando a los aguerridos Faraones de NCG.

Dorados y Faraones chocan en una serie que promete mucho teniendo como sede el estadio Luis Cobos Huerta, donde los Faraones son casi invencibles, han ganado sus tres series de este 2018 y su record es de 6 victorias a cambio de solo 3 derrotas.

Albañil sustituye en el timón dorado a Mercedes Esquer cesado el lunes pasado, pero no la tiene nada fácil, aunque su marca de 8-10 no es para alarmarse, llega al equipo con una racha nada envidiable de cuatro series perdidas en forma consecutiva.

“Debemos mejorar nuestra defensa porque ahí se nos han ido varios juegos, vamos a luchar con todo porque sabemos que los resultados deben empezar a darse esta misma serie”, citó Albañil Rivera quién tendrá su segunda oportunidad como manager en la pelota estatal de primera fuerza.

Por lo pronto, el camarguense anunció que ya está listo el zurdo Antonio Peraza a quien lo tiene programado para iniciar el juego del jueves, mientras que para hoy va echar mano de Oscar Muñoz.

Los Faraones (9-9) tercer lugar del grupo 1, deben ganar la serie para mantenerse en zona de clasificación y sobre todo porque de las tres últimas series de temporada solo una de ellas será en casa; van a Parral, reciben a Delicias y terminan en Camargo, nueve juegos en los cuales todo pasar.

El zurdo Luis Márquez hará las ofertas para el duelo de esta noche y su objetivo es llevar el juego a los terrenos de Salvador García quién junto con José Angel Hernández son los mejores taponeros del estatal.

Probables abridores

Miércoles 27: Luis Márquez (0-1, 6.78 PCL) vs Oscar Muñoz (0-1, 3.92)

Jueves 28: Rubén Darío Sabori (1-1, 6.40) vs Antonio Peraza (0-0, 6.35)

Viernes 29: Arturo Cota (0-0, 10.80) vs Jesús Manuel Bustamante (4-1, 4.68)

Hace un año: NCG ganó la serie 2-1

Dos de los tres equipos más embalados del presente campeonato estatal Manzaneros de Cuauhtémoc y Algodoneros de Delicias, escenifican la serie estelar de la séptima jornada del campeonato estatal.

Los Manzaneros (13-5) líderes del grupo 1 jugarán en su estadio que sin duda presentará tres grandes asistencias por el beisbol de calidad que se avecina.

En cambio Algodoneros (11-7) van como sublíderes del sector 2 a paso firme rumbo a los playoff.

Cuauhtémoc y Delicias tienen rachas triunfales que de verdad llaman la atención; la VI Zona ha ganado cinco series en forma consecutivas y tras perder en la jornada inaugural frente a los Dorados capitalinos, ha logrado triunfos en 12 de sus últimos 15 partidos, a destacar que ha obtenido sus tres series en la carretera; Parral (3-0), Jiménez (2-1) y Juárez (2-1).

La III Zona en cambio, se presenta nada menos que con siete victorias en fila y con series a su favor ante Dorados (2-1), Rojos (3-0) y Soles (3-0); fue el sábado 8 de junio en la capital cuando los Algodoneros perdieron su último partido por pizarra 7-5.

Probables abridores

Miércoles 26: Daniel Valdez (4-0, 2.65) vs Jesús Manuel Carlos (2-1, 5.01)

Jueves 27: Rogelio Gandara (3-1, 5.68) vs Ismael Tijerina (2-1, 3.13)

Viernes 26: Iván Hernández (2-0, 3.12) vs Adrián García (1-0, 4.50)

Hace un año: Delicias ganó la serie 2-1

Los Venados de Madera reciben esta noche a los Mazorqueros de Camargo, donde de ganar la serie dejarán en claro que están listos para seguir luchando con todo por la calificación a los playoffs dentro del grupo 1.

Después de las seis primeras series, los Venados presentan números de 7-11, empatados con los Soles de Ojinaga y a dos juegos de Mineros y Faraones que están 9-9.

A simple viste, la décima zona no está lejos de la calificación, pero el cierre de su rol es difícil y peligroso tiene la doble serie con los Manzaneros de Cuauhtémoc y termina en Casas Grandes.

Ante ello, si los serranos le ganan la serie en puerta les dará mucha confianza para afrontar la recta final, sobre todo porque se impondría a uno de los líderes del torneo.

Precisamente Mazorqueros (13-5) mandón del grupo 2, lleva cinco series ganada y sola perdida, busca no soltar ese liderato de su sector.

Por segunda semana consecutiva Jaime Portillo manager mazorquero no podrá echar mano de su lanzador clasificado Ricardo Guzmán quien se recupera de una lesión, pero para ello estará listo el zurdo Ever Villarreal quien la serie pasada ante los Rojos se llevó la victoria en el segundo de la serie.

Probables abridores

Miércoles 27: Samuel Zazueta (3-0, 3.29) vs José Alberto Gutiérrez (2-1, 6.53)

Jueves 28: Luis Manuel Mendoza (2-3, 6.60) vs Ever Villarreal (1-0, 2.08)

Viernes 29: Diego Corrales (1-4, 7.89) vs Jesús Ceniceros (2-0, 5.47)

Hace un año: Camargo ganó la serie 2-1

Mejor oportunidad para reivindicarse con su afición, no pueden tener los Indios de Ciudad Juárez, quienes a partir de esta tarde tienen la visita de los campeonísimos Mineros de Parral, en lo que se espera una auténtica fiesta en el “Estadio Juárez”.

Sin duda, los miles de parralenses que radican en la mejor frontera se volcarán al coloso de la avenida Reforma para ver a sus gloriosos Mineros, la mejor dinastía de la pelota estatal.

La Tribu ha perdido sus dos últimas series en casa ante Faraones y Manzaneros respectivamente, lo cual el pasado fin de semana provocó por un momento el abucheo de su afición.

“Estamos en deuda con los aficionados, a pesar del record ganador ante nuestra afición hemos dejado mucho que desear, tengo confianza en que los muchachos van a sacar la casta para ir por mejores resultados”, cito Marcelo Juárez manager indígena.

La historia nos dice que el dominio de la “Furia Gris” es avasallador en la última década y para muestra basta un botón; ambos equipos se han visto las caras en las finales de los años 2009 (4-2), 2012 (4-0), 2013 (4-1), 2014 (4-1) y 2017 (4-1), en todas Parral ha salido con la mejor parte.

Al momento los Mineros (2-2) están en la segunda posición del grupo 1 y vienen de vencer en la doble serie a los Dorados de Chihuahua, en cambio los Indios con ese 10-8 son tercero del sector 3.

Por una suspensión al actual manager campeón, el esperado duelo de estrategias entre Armando Güereca y Marcelo Juárez no podrá darse en el terreno de juego, el par de ya legendarios timoneles, suman nada menos que 11 banderines, seis para el ahora jefe de la tribu y cinco para el santabarbarino.

Probables abridores

Miércoles 27: Luis Fernando Miranda (2-1, 6.75) vs Leonel Martínez (2-2, 5.13)

Jueves 28: Alvaro Sandoval (2-2, 5.68) vs Alfonso Pulido (1-4, 8.44)

Viernes 29: Aaron Aguilar (4-0, 3.82) vs GuillermoTrujillo (1-2, 4.58)

Hace un año: Parral ganó la serie 2-1

Aclarando que el sábado estuvo solo en calidad de interino, el profesor Jaime Bujaidar irá hoy en busca de su primera victoria como manager oficial de los Rojos de Jiménez, al comenzar serie como locales de los Soles de Ojinaga.

“El sábado lo hicimos por apoyar a la directiva ya que nos quedamos sin manager y coach de pitcheo, gracias a Dios se ganó, el lunes platicamos y por la manera que los muchachos jugaron ese juego del sábado aceptamos tomar el equipo”, dijo a través del celular desde su natal Jiménez el mandamás de los Rojos.

Rojos y Soles se ubican en el último lugar de sus respectivos grupos, la “Furia Roja” tiene 7-11 para compartir la posición con los Venados de Madera en el grupo 1 y los fronterizos están 3-15 en el grupo 2 a cinco juegos de Indios y Dorados en la disputa por el cuarto y último boleto para los playoffs.

La directiva de la VIII zona ceso como manejador a Orlando Sánchez tras perder el juego del viernes y así sumar seis derrotas en fila, junto con Sánchez se fue el ligamayorista Salome Barojas que fungía como coach de pitcheo.

Fue entonces cuando Bujaidar se subió a la nave roja para afrontar el tercero de la serie ante los Mazorqueros, donde su equipo logro milagroso triunfo de 9-8 con cuatro carreras en el cierre de la novena entrada.

Todavía entusiasmado Bujaidar recordó ese noveno inning: “Realmente fue un milagro, primero nos envasamos con un swing arrepentido, luego hubo bases por bolas en cuenta de 3 y 2, con el bat quebrado vino un hit atrás del short para la primera carrera, enseguida se llenó la casa con una rola lenta, llegando Miguelito Torres nuestro menor para dar línea entre dos y meter los tres corredores a home”.

Los Soles que quieren pero no pueden salir de la mala racha, tienen que aprovechar que Indios y Dorados perdieron sus últimas series, pero ellos están obligados a ganar si o si, pero no depender de otros equipos.

Probables abridores

Miércoles 27: Francisco Cebreros (1-2, 3.86) vs Rene Medina (0-1, 12.27)

Jueves 28: Iván Duarte (2-1, 6.26) vs Ricardo Castro (0-1, 3.86)

Viernes 29: Aldo Salinas (1-2, 7.71) vs Orlando Moreno (0-3, 6.75)

Hace un año: Jiménez ganó la serie 2-1

