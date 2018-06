Actor asegura que tuvo un romance gay con Sergio Basañez

-Carlos Esqueda dice que estuvo con Basañez unas cuantas semanas antes de terminar por teléfono.

El actor Carlos Esqueda confirmó el rumor que viene sonando desde hace tiempo: El galán de telenovelas, Sergio Basañez, es gay.

Esqueda dijo a la revista Tvnotas, que él y Basáñez vivieron un romance. “En marzo pasado conocí a Sergio en las redes sociales; le mandé un mensaje y él me respondió… Es un hombre maravilloso que jamás creí que me fuera a hacer caso”, contó.

“Comenzamos a salir en marzo pasado, después de conocernos por las redes sociales. Sólo duró unas semanas, pero fue un romance muy bonito; me decía palabras lindas, piropos y esas cosas, aunque en el fondo siempre supe que nunca iba a funcionar”, señaló.

La relación nunca se oficializó debido a las burlas que recibió Sergio en Internet, y Carlos dijo que esa fue la razón por la que Bazañez comenzó a ser diferente. “Empezó a desconfiar de mí y eso lo hizo cambiar conmigo”, agregó.

“Terminamos por teléfono, cuando hasta él me había propuesto que viajará de nuevo a la Ciudad de México para que conociera a su mamá. He sido muy honesto, pero con Sergio me guardé que tengo VIH, pero siempre me protegí con él”, agregó.

