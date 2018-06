Presenta Maru Campos sus propuestas durante Debate Ciudadano

Maru Campos, candidata a la alcaldía por la coalición “Por Chihuahua al Frente” presentó sus propuestas y su compromiso a los chihuahuenses y frente a catedráticos, empresarios, expertos, estudiantes y a la ciudadanía en general demostró con resultados su capacidad para gobernar Chihuahua.

Lo anterior durante el evento Debate Ciudadano, organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Chihuahua, a fin de contribuir al ejercicio democrático del próximo primero de julio.

En su mensaje, Maru Campos aseguró que tras convertirse en la primera mujer alcaldesa del estado dio resultados muy importantes en obra, vialidades, desarrollo social sustentable y una inversión histórica en seguridad pública, y en este sentido, manifestó que su razón de ser es Chihuahua, su gente y evitar el dolor evitable, por lo que buscará hacer mucho más.

“Yo no vengo a prometerles que voy a cumplir: yo he cumplido. He demostrado resultados y con el doble de tiempo por supuesto que haremos mucho más. No podemos detenernos. Ustedes no quieren que alguien venga a aprender, a restaurar las malas costumbres del pasado, y yo estoy aquí para defender nuestra ciudad y defender nuestro futuro”, manifestó en su participación.

Respecto al tema de desarrollo económico y competitividad, Maru Campos habló de la importancia de la alianza de la triple hélice, la cual está conformada por la iniciativa privada, la academia y los organismos de la sociedad civil a fin de realizar cada uno de los programas y proyectos del municipio de manera transversal.

Por otra parte, Maru Campos Galván destacó sus propuestas en materia de seguridad y aseguró que es necesario fortalecer a la Policía Municipal a través de capacitación y certificación de los agentes con el apoyo de las universidades locales, además de involucrar a la ciudadanía en programas de prevención que permitan recuperar el tejido social. En tercer lugar enfatizó la importancia de darle continuidad a la plataforma tecnológica de seguridad y finalmente destacó que todas las dependencias de su gobierno enfocarán sus acciones a fortalecer la seguridad y hacer de Chihuahua un municipio punta de lanza en este tema a nivel nacional.

Al ser cuestionada sobre el combate a la corrupción, Maru reiteró su compromiso por garantizarles a los chihuahuenses un gobierno transparente, el cual ya ha dado resultados, pues en un año y medio, de una calificación de 3.4 en transparencia se logró avanzar a 9.1, no dicho por el municipio, sino por órganos como el IFAI, ICHITAIP y COPARMEX-Cimtra, por lo que la propuesta es mantener esos niveles con candados y mecanismos que impidan a los funcionarios públicos ejercer acciones ilícitas.

“No nos dejemos engañar, que no nos divida la mentira, la calumnia, la ambición de algunos. Chihuahua nos necesita unidos, trabajando de frente y de la mano de todos. Por Chihuahua Sigamos juntos para seguir dando resultados en obras, servicios, mayor seguridad, desarrollo social y que esta ciudad sea la mejor para vivir, crecer y trabajar en paz”, puntualizó.

