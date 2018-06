Ni con tigres, ni con diablos, la elección se gana con estructura: Meade

-Ante el magisterio del sureste mexicano, Meade Kuribreaña, confió en que los mexicanos salgan a votar por una alternativa que reconozca en el trabajo el mejor espacio de compromiso.

En el penúltimo día de la campaña y acompañado de representantes de los pueblos indígenas del sureste del país, José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial de la coalición Todos por México, aseguró que la elección se gana con estructura, con activismo, con ideas y propuestas y no con tigres ni con diablos, en clara alusión a las declaraciones de su contrincante, Andrés Manuel López Obrador.

“Quien hoy amenaza con sacar tigres y diablos ya se dio cuenta, en su corazón, que perdió esta elección; que la perdió por soberbia, que la perdió porque no hizo estructura, que la perdió porque no tiene una militancia (acreditada), que la perdió porque después de 20 años no hay una sola persona en México que pueda decir: Él me ayudó”, enfatizó ante simpatizantes de Nueva Alianza reunidos en Mérida, Yucatán.

Acompañado por el dirigente nacional del partido turquesa, Luis Castro, el abanderado presidencial, aseguró que obtendrá el triunfo en las urnas el próximo domingo, porque ha hecho la tarea y sabe hacer cuentas.

Reflexionó sobre los números de las encuestas que le dan un virtual triunfo al abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador y destacó que ante la metodología utilizada, el 70% de la población que no se ha pronunciado por algún candidato, no va a votar por el que no ha trabajado, no entregado una vida al servicio y nunca se le ha visto ayudar.

“Los que sabemos de educación sabemos también hacer cuentas, y sabemos que cuando se levanta una encuesta, si la mitad no contesta, quiere decir que esa mitad está pensando en nosotros; y quiere decir también que si de la mitad que contesta, el 30 por ciento está indeciso, está pensando en nosotros; quiere decir que cuando la encuesta ofrece un resultado, está hablando solamente del 30 por ciento que sí contestó”, explicó.

Ante el magisterio del sureste mexicano, Meade Kuribreaña, confió en que los mexicanos salgan a votar por una alternativa que reconozca en el trabajo el mejor espacio de compromiso, por el que ha visto en la comunidad entregarse con dedicación y por sus hijos.

De esa manera, los llamó a trabajar duro, “con la convicción de que hemos hecho la tarea, trabajemos con la convicción de que estamos apostándole a la educación, a la salud, a la seguridad; con la convicción de que estamos apostando por evitar la discriminación, que por mucho tiempo ha lastimado a la educación; una discriminación que ya no tiene lugar en un país moderno como el nuestro”.

