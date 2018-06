La altura nos favorece: Janne Andersson

Los suecos saben que tiene un punto a su favor: la altura. Janne Andersson, estratega del próximo rival del Tri, no deja de elogiar a los ‘verdes’, pero tampoco esconde que tiene un punto que podría marcar la diferencia. “La altura será decisiva”, estableció en la conferencia de prensa de la Arena Ekaterimbuirgo.

“Tenemos excelentes jugadores por alto. Buscaremos una alineación interesante”, explicó. Los elogios no paran para el equipo mexicano. “México ha sido espectacular ante Alemania y por eso tienen buena posición en el grupo. Hay mucho respeto. Han ganado dos juegos, pero mañana es otro”, recordó.

“México posee jugadores muy talentosos y es un gran equipo”, agregó. Hasta el momento no han visto tácticamente al rival en grupo. Será esta noche cuando presenten a los futbolistas tácticamente cómo se para al representativo mexicano.

Andersson asegura que en líneas generales Suecia están preparados. También adelantó que no habrá muchos cambios en la once inicial del equipo.

El desgaste de los suecos ha sido muy grande. El estratega, incluso, reconoce que dispuso de dos días de descanso para la recuperación, por lo que anticipa que estarán al ciento por ciento en su preparación para el decisivo juego.

En Suecia, la prensa ha sido dura después de la derrota frente a Alemania, Janne lamenta la situación porque revela que ha sido unas horas complicadas. “No leo todo lo que se escribe en prensa pero algunos comentarios me hacen sentir triste, sobre todo de gente que es autoridad, pero lo dejamos ahí son comentarios desafortunados”, puntualiza.

También habló sobre el criterio de desempate, que incluso podría ser a través de cuestiones disciplinarias, como las tarjetas recibidas. En se sentido no tuvo comentarios en contra “Es algo bueno, si uno no recibe tarjetas amarillas es mejor, nosotros pensamos lo que debemos hacer mañana, jugar el mejor partido y si después hay que ir a desempate, se verá, cuando vamos a un partido hablamos de lo importante de ser disciplinados”, expuso. La prensa le recordó la gran eliminatoria que realizaron frente a Italia que les permitió avanzar al Mundial. Rememoró el hecho como una “final”, porque fue un encuentro decisivo a nivel mental, lo cual es una experiencia positiva para el grupo, ya que eso les permite aumentar la confianza de que pueden lograr buenos resultados.

En torno a la utilización del VAR, que le permitió a España avanzar a la siguiente forma, lo consideró algo positivo, pero también aclaró que “todavía no está claro cuándo usarlo y cuando no, me sorprendió contra Italia cuando el árbitro estaba atrás, no podía ver y decidió no usar el VAR, hay variantes y me gustaría que hubiera un criterio claro sobre cuándo usarlo”, apuntó.

