No fuimos a pedir el voto porque nunca nos fuimos de Aquí: Crystal Tovar

No podemos permitir más gobiernos del PRI y el PAN

Cobijada por militantes, simpatizantes y especialmente por entusiastas ciudadanas y ciudadanos, la candidata a Diputada local por el Distrito 17 del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Crystal Tovar Aragón, así como el candidato a síndico, el candidato a Presidente Municipal Don Memo y los candidatos y candidatas a una diputación local, llevaron a cabo esta noche su evento de cierre de campaña en la Plaza de Armas.

Al hacer uso de la palabra, Crystal Tovar destacó que ella no regresó al distrito para pedir el voto al señalar que “nosotros nunca nos fuimos del distrito. Estuvimos constantes, presentes y permanentemente con gestiones y soluciones en las colonias del Distrito porque es nuestra responsabilidad apoyarlos en todo lo que esté en nuestras manos”, acotó.

Agregó que quiere ser esa diputada que verdaderamente represente a las y los ciudadanos del Distrito 17 y para decirlo de una manera muy clara, mencionó que ha solicitado que se resuelvan temas básicos como es el caso del relleno sanitario.

“Cuando pedimos desde el Congreso del Estado que se removiera el relleno sanitario, desde la Presidencia Municipal le contestaron que eran ocurrencias y hasta el momento no han dado soluciones a los problemas; pero no sólo eso. No tienen parques, no tienen rutas de camión, no tienen servicio digno de agua y de luz, pero quiero enfatizar que lo que más ha golpeado al Distrito 17 es la violencia y no solo al distrito, sino al Estado entero, mientras vemos al Gobernador del Estado en marchas por la paz en otras entidades”, cuestionó Tovar Aragón.

Agradeció a las y los brigadistas y voluntarios que participaron con la candidata durante los recorridos a las diversas colonias que conforman el Distrito 17 a quienes incluso bautizó como “una brigada todo terreno”. De igual manera, agradeció al equipo de campaña que ha acompañado a la abanderada perredista durante varios años al reconocer que “este equipo hizo suyo el proyecto y estoy muy contenta por ello”.

Tovar Aragón mencionó que durante estos poco más de 30 días de campaña con trabajo en la calle, tocando casa por cada, dejó en claro que viene a ofrecer a los habitantes del Distrito 17 propuestas con un alto compromiso social.

“Eso es lo que nosotros queremos seguir haciendo, propuestas que ayuden a la gente. Que haya estancias infantiles o guarderías en los tres turnos de los horarios de trabajo; es decir, mañana tarde y noche de lunes a sábado. Pero además proponemos que a los adultos mayores se les condone el pago del predial y que a las personas con discapacidad se les hagan descuentos en los servíos básicos y sean contratadas, principalmente en las oficinas de gobierno, acotó.

Destacó que en el Estado de Chihuahua, el PRD no fue en alianza con ningún partido político; pero además, enfatizó la joven abanderada que el partido le dio la oportunidad de abrir las candidaturas a hombres y mujeres que no estuvieran afiliados a algún partido político, y con ello, ofrecer perfiles nuevos, ciudadanos con un fuerte liderazgo, emanados del empresariado y aunado a esto, políticos con experiencia, como es el caso de la diputada Crystal Tovar.

Ante una abarrotada Plaza de Armas, la joven perredista lanzó una dura crítica al nulo trabajo que han realizado los diputados ydiputadas del PAN en el Congreso del Estado quienes parecieran que están más preocupados por atender lo que el Gobernador pide, antes que atener a las necesidades de los chihuahuenses.

“Quiero recordarles que en Chihuahua hemos tenido gobiernos priistas y panistas, pero la calidad de vida de la gente no ha cambiado incluso a veces ha ido hacia atrás y un ejemplo de lo malo de estos gobiernos es que hay 100 millones de pesos etiquetados para un canal de publicidad por parte del Gobernador del Estado, mientras que el Distrito 17 carece de clínicas, esperan meses por una cita con un especialista y no hay medicamentos en los hospitales. Eso ya no lo podemos permitir, eso ya no puede seguir pasando”, concluyó

