Mujeres apoyan a Alex Domínguez

La mañana de este sábado, cientos de mujeres se reunieron en apoyo al candidato a Presidente Municipal Alex Domínguez en dónde les dijo que, “Chihuahua necesita una transformación, voy a cumplir con mis compromisos realizados en la campaña, soy un hombre de fe, no les fallaré, haremos de Chihuahua nuestro hogar, no voy a ser corrupto como Maru Campos, yo no voy a meterle la mano al cajón como lo ha venido haciendo ella”, fueron las palabras del candidato durante su mensaje.

Dejando claro y de manera muy puntual Alex Domínguez, puntualizó que Chihuahua necesita transformarse y dejar de ser reconocido a nivel nacional en el tema de la corrupción, “tenemos pruebas contundentes en el que la candidata del partido acción nacional ha incurrido en actos de corrupción y eso no se debe de permitir en Chihuahua, vamos a sacar a Chihuahua de ese foco” enfatizó.

Con trabajo dedicado y entregado de forma cercana y sin distingos a los chihuahuenses, es como se logrará recuperar el Chihuahua que todos queremos, manifestó el candidato a Presidente Municipal “Vamos a transformar Chihuahua, vamos a hacer de Chihuahua la ciudad más importante del norte del país, vamos a hacer de Chihuahua la ciudad más segura del país, me propongo hacer de Chihuahua el municipio más transparente del país, porque necesitamos transparencia y rendición de cuentas, vamos a hacer de Chihuahua un lugar donde la educación de nuestros hijos sea prioridad, un lugar en el cual los delincuentes vayan a la cárcel y donde la familia sea el pilar con el cual saquemos adelante este municipio,¡ los Chihuahuenses somos auténticos, leales, nobles, nos caracterizamos por la honestidad vamos hacer de Chihuahua un lugar donde no haya corrupción!, ¡yo no quiero ver que mis hijos se avergüencen de mí porque haya hecho un acto de corrupción cuando sea Presidente Municipal!

Como lo ha venido haciendo a lo largo del desarrollo de su campaña camino a las próximas elecciones del 1 de Julio, Alex Domínguez se comprometió a realizar un gobierno cercano a la ciudadanía, con políticas publicas incluyentes, donde los ciudadanos formarán parte del trabajo, con el propósito de convertir a Chihuahua Prospero y Tranquilo. Finalizó

