La reventa tuvo ‘80% de descuento’ para el Corea vs. México

-Los aficionados que pescaron boletos de último minuto se llevaron un gran descuento.

La matemática es simple: si los boletos en reventa para el México vs. Alemania costaban alrededor de 20 mil pesos y para el juego ante Corea rondaban los 4 mil, los aficionados que pescaron boletos de último minuto se llevaron un gran descuento.

¿Las razones? El domingo fue el debut, el rival era una potencia, el escenario fue el mejor porque el Luzhniki será el estadio de la Final y Moscú la ciudad capital del Mundial. Todo ello contrastó para el partido de este domingo, para el que de todos modos está garantizado el lleno.

“(Contra Alemania) se bañaban, en Categoría 1 o Categoría 2 andaban pidiendo hasta mil dólares, cuando un Hospitality te salía 850 dólares y 850 dólares con todo incluido: bebidas, comidas. Ahorita un Categoría 1 te anda costando 200 dólares, cuando normalmente el precio FIFA es de 185. Le están ganando 15 dólares, no es nada”, contó Miguel Ángel Sierra.

Este aficionado de Matamoros que está en Rusia desde la inauguración y llegará hasta la Final, llegó a Rostov en tren, en un trayecto de 22 horas, y pronosticó que para el juego ante Suecia los precios volverán a subir porque ahí el Tri podría definir su destino para los Octavos.

“El Hospitality, que normalmente anda en precio FIFA en 850 dólares, ahorita te lo están dando en 600 dólares, le están perdiendo”, agregó.

Experto en precios de reventa, Sierra contó que consiguió boleto para la Final el 15 de julio en 150 dólares vía FIFA, pero que actualmente en reventa ya los ofrecen con precios entre los 3 mil 500 y los 4 mil dólares.

Y así como hubo quienes le ganaban poco, un mexicano ofrecía su boleto al precio, tan solo para recuperar lo que gastó.

“Ahorita lo estoy dando a lo que me costó, 210, y no he tenido suerte”, contó Gregorio León, de Puebla.

