Jennifer Lopez se pronuncia sobre los niños migrantes

-Permanecer en silencio no es una opción: Jennifer Lopez.

La cantante Jennifer Lopez aseguró que “permanecer en silencio no es una opción”, al publicar una serie de tuits muy emocionales sobre los niños inmigrantes separados de sus padres por las autoridades de Estados Unidos.

La también actriz y bailarina trató de imaginar cómo se sentiría si sus propios hijos fueran “arrancados de mis brazos”, uniéndose al creciente coro de artistas, activistas y políticos que denuncian la política de separación de familias migrantes de la Casa Blanca.

Lopez animó en sus tuits a todos los estadunidenses a unirse para luchar contra lo que ella llamó: “atrocidades”. “Al leer las noticias sobre la separación de los niños de sus familias, no puedo dejar de pensar en mis propios hijos”, escribió sobre sus gemelos de 10 años, Emme y Max.

“No puedo comprender un mundo en el que me arrancarían de los brazos y me llevarían a un lugar no mejor que una prisión lejos de mi hogar”, escribió la nativa de Nueva York de origen puertorriqueño.

Los tuits de Lopez se produjeron luego de un cambio de opinión del presidente estadunidense Donald Trump, el miércoles pasado, cuando firmó la orden ejecutiva que revertiría la decisión de separar a las familias de inmigrantes, ampliamente criticada.

Dichas medidas han separado a más de dos mil 300 niños indocumentados de sus padres como parte de su política de “tolerancia cero” que se promulgó a principios de mayo pasado.

