Brad Pitt se endurece y niega que sus hijos actúen junto a Angelina Jolie

-El actor negó el permiso de que Shiloh y Knox actuaran en “Maléfica 2”.

No mejora la relación entre Angelina Jolie y Brad Pitt, según fuentes cercanas informaron a Us Weekly, y el actor negó el permiso de dos de sus hijos para actuar en ‘Maléfica’.

Una fuente declaró: “Los niños están siendo usados como peones. Angelina y Brad no se llevan bien y su relación no es civilizada”, y es que al actor no le agradó que su ex mujer quisiera incluir en su más reciente filme de Disney a sus hijos Shiloh y Knox, como lo hiciera en 2014 con su hija Vivianne en la misma secuela de ‘Maléfica’.

El informante también destacó que el mismo tribunal que lleva el caso de la disputa por la custodia de sus 6 hijos, ordenó a Angelina que debía permitir que sus hijos tuvieran una mayor convivencia con Brad, pues eso es beneficioso para su buen desarrollo, y de negarse corría el riesgo de perder la custodia física de los menores.

