Defendió Crystal Tovar el derecho de la vivienda para familias de escasos recursos

* Los funcionarios que no conocen las necesidades de las familias chihuahuenses, en el municipio y en el Estado no deben estar en el servicio público

La diputada Crystal Tovar Aragón, en su campaña para lograr la reelección en esta contienda electoral, pidió el voto ciudadano para continuar con su labor en el Congreso del Estado, y mantener los resultados obtenidos como ocurrió con el Infonavit y la Coesvi, en donde gracias a las gestiones y varios encuentros sostenidos con los titulares de las dependencias, se logró adjudicar una importante cantidad de viviendas abandonadas en Aquiles Serdán y Chihuahua, para beneficiar a familias que no cotizan ni tienen acceso a un crédito.

Como representante de los ciudadanos en el Congreso local, la joven perredista destacó que ante el riesgo de que más de 150 familias perdieran sus viviendas al no contar con un contrato ante la autoridad correspondiente, decidió intervenir para resolver esta problemática en coordinación con regidores del PRD del municipio de Aquiles Serdán.

Fue así que se creó el Comité de Rescate de Vivienda en Aquiles Serdán para legitimar la ocupación en estas viviendas que estaban en el abandono y ante la necesidad de contar con un hogar en donde vivir, estas familias que carecen de la solvencia económica para solicitar un crédito de vivienda optaron por rehabilitar casas abandonadas tras varias años y una vez instalados, buscar la manera de pagar el costo de la propiedad.

“Fuimos muy insistentes para solicitar varias reuniones con el Delegado de Infonavit en Chihuahua y con el Director de la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda en Chihuahua, para solicitarles que se respetaran los acuerdos tomados en años anteriores, porque esto permitió a varias familias que no cotizan ni cuentan con los recursos hacerse de una vivienda que ellos mismos rehabilitaron y a la cual ingresaron correctamente, pero ante el cambio de administración estatal existía el riesgo de que perdieran su casa”, destacó Tovar Aragón.

Por otra parte, lamentó la declaración de un funcionario municipal que propuso ante los medios de comunicación derrumbar viviendas abandonadas, muchas de éstas ubicadas en las colonias que pertenecen al Distrito 17, bajo el argumento de que con esta acción se evitaría que en estos lugares se cometan crímenes, dado que muchas de estas se convierten en picaderos.

“Es evidente entonces que este funcionario no conoce la problemática que se vive en estas colonias; me parece que no sabe de lo que habla porque nunca ha visitado estas colonias y no tiene idea de la necesidad que tienen muchas familias de contar con un lugar para vivir. Incluso estas casas abandonadas se pueden acondicionar como escuelas, porque es precisamente algo de lo que carecen. Los funcionarios que no conocen las necesidades de las familias chihuahuenses, en el municipio y en el Estado no deben estar en el servicio público”, concluyó.

