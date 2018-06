Absuelve juez a presunta responsable de secuestro exprés

Después de haber sido acusados de secuestro exprés y robo agravado por parte de la fiscalía zona occidente, y permanecer por casi dos años en prisión preventiva, el día de hoy, un juez de juicio oral, dicto sentencia absolutoria en favor de Jessica Yesenia Villa Bencomo y Ramón Cruz Portillo.

El Licenciado Ernesto Avilés Mercado, abogado defensor de los hoy absueltos, dio a conocer que después de haber escuchado a la totalidad de los testigos, de desahogar las pruebas que se habían presentado por parte de la fiscalía y la defensa, el juez consideró que la fiscalía no probó los cargos y por lo tanto, la pretensión de la fiscalía para que el juez les dictara sentencia condenatoria con 50 años de prisión, les resulto absolutoria.

“La aplicación de la justicia no debe entenderse solamente con sentencias condenatorias”, afirmó el Licenciado Ernesto Avilés Mercado, destacando que La diferencia entre el sistema penal tradicional y el actual adversarial, estriba en que anteriormente, los imputados eran considerados culpables hasta que no demostrara lo contrario, y las ordenes de aprehensión, prácticamente servían hasta la etapa final porque contaban con todos los elementos probatorios, mientras que en el actual, los requisitos para vincular a proceso a una persona, se fundan en la presunción de que se ha cometido un delito y que la persona pudo haber participado en su comisión, pero para el dictado de una sentencia condenatoria, los requisitos se incrementan de manera extraordinaria, porque no debe quedar ninguna duda sobre la plena responsabilidad de la persona, pero además haciendo valer la presunción de inocencia durante todo el proceso.

En el caso de Jessica Yesenia Villa Bencomo y Ramón Cruz Portillo, fueron vinculados a proceso en Agosto del 2016 y mostrados en numerosos medios de comunicación como culpables, violando sus derechos humanos, particularmente a Jessica Yesenia, quien mantiene una queja en Derechos Humanos por discriminación, misma que también está en trámite de recomendación.

Comentarios

comentarios