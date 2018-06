Usuarios de las redes llaman a Marjorie de Sousa “hipócrita” por unirse a campaña

Marjorie de Sousa, al igual que un sinfín de celebridades, se unió a la campaña creada por People en Español#DondeEstanMisHijos #WhereAreMyKids para detener la separación de niños y padres en la frontera.

Así como muchos de los seguidores de las estrellas en redes sociales han apoyado la misiva, otros también han atacado no a la campaña sino a algunos actores y cantantes. Para ejemplo, tenemos a de Sousa, quien después de compartir un desgarrador mensaje haciendo un llamado a las autoridades recibió comentarios agresivos por parte de sus detractores.

“Hago este video para unirme a esta campaña. No podemos seguir permitiendo estos atropellos. No podemos seguir permitiendo que se metan con lo más sagrado que tiene una madre. Como mamá me identifico enormemente con esos seres que se encuentran en cárceles aislados.

Señores ¿qué nos está pasando, por Dios? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Seguimos en retroceso, no puede ser que cada día seamos peores personas. No podemos permitir que sigan atropellándonos como seres humanos, tenemos derecho a buscar algo mejor para nuestras familias”, expresó la venezolana.

Ante su mensaje, muchos comentarios negativos se reflejaron en el portal de peopleenespanol.com señalando a la actriz como la culpable de que el padre de su hijo, Matías, el también actor Julián Gil,no haya podido ver su retoño.

“Dios tú no puedes hablar de eso por favor callada te ves mejor”, expresó una usuaria. “La que menos debe opinar está dando una plática, es lo mismo que siente tu hijo que lo separes de [su] padre. ¿Tú crees que es bueno que el niño teniendo un padre crezca sin el?”, dijo otro. “Ere una hipócrita de verdad”.

Pero De Sousa no solo generó críticas negativas. “Una situación como la [que] están viviendo los niños mexicanos necesita voces y gente sumando. Dejen de restar si la detestan tanto para qué se toman el tiempos de seguirla o de comentar donde ella aparece búsquense una vida”, afirmó una de sus seguidoras.

“Hay que ponerse sus zapatos para saber todo lo que ese sinvergüenza [Gil] le ha hecho. Yo por lo hombres no meto mis manos al fuego. Ya que por naturaleza son infieles”, aseguró otra usuaria.

