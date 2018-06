Mi compromiso es cercano a la gente: Alex Domínguez

“Chihuahua necesita un Presidente Municipal que esté en condiciones de salud para cumplir los compromisos que se pactan con los ciudadanos cuando hacemos campaña y pedimos el voto, por eso un servidor sigue visitando las colonias de la ciudad, para que sean los ciudadanos los que hagan saber las necesidades que tienen las colonias en nuestra ciudad” lo anterior lo expresó el candidato a la Presidencia Municipal Alex Domínguez Domínguez

Acompañado de su familia el candidato Alex Domínguez, en un recorrido por la colonia Avícola dijo que la mejor manera de hacer campaña, es visitar a los colonos y verlos de frente para escuchar y ver lo que requieren las personas en su colonia, para así ver directamente, que la calle necesita pavimentación, que necesita alumbrado público; la gente reclama que no hay buen servicio de limpieza y que también no hay seguridad pública. A lo que el candidato Alex Domínguez en dichas visitas ha dado a conocer las propuestas en estos rubros y el cómo las va a realizar si este primero de Julio le favorece el voto para ser el Presidente Municipal

También dijo que, no hay mejor manera de hacer campaña estando cerca de la gente, con el objetivo de hacer compromisos de manera directa, “hoy se necesita un gobierno cercano a la gente sin distinción de ningún tipo” comentó

Al preguntarle por su forma de hacer campaña con recorridos y reuniones con la gente en diversas colonias, expresó lo siguiente: “ me siento muy bien, con la presencia en los recorridos de mi familia, tengo muy buena salud, estoy en muy buenas condiciones para hacer estos recorridos, visitando a la gente, no sé si los demás que están contendiendo por la Presidencia Municipal anden igual que un servidor, yo lanzo una pregunta si no salen a hacer campaña en las colonias porque les hace daño el sol, o les salgan ronchas por andar en la calleo o si estén enfermas y eso les impida, salir a la calle” concluyó

