7 puntos negativos que ha dejado el Mundial Rusia 2018

-No todo ha sido bueno en la máxima justa futbolística, pues algunos aspectos especiales han dado una mala imagen del evento, la mayoría de ellos por actitudes individuales.

México DF Actualizado: 20 junio 2018 23:50h CDT

El Mundial de Rusia 2018 se encuentra en pleno desarrollo y, a lo largo de su primera semana de actividades, ha entregado jornadas llenas de goles y emociones, pero no todo es positivo en el evento internacional.

Aunque en proporción, lo negativo no resalta del todo debido a lo bien que se ha llevado a cabo el torneo, son detalles que han dejado comentarios poco favorables. Aquí te presentamos 7 puntos negativos, que de cierta forma han manchado el Mundial de Rusia 2018.

1 | Estadios con huecos durante los juegos

El primero de los partidos que lució con varias butacas vacías fue el Uruguay vs Egipto, el segundo del torneo. Mismo fenómeno se repitió en duelos como Irán vs Marruecos y Costa Rica vs Serbia, en el que los inmuebles no se mostraron pletóricamente llenos, como se espera en un certamen como este.

2 | Atropellamiento a aficionados

El pasado sábado 16 de junio, un taxista atropelló a varios aficionados en las calles de Moscú, dos de las víctimas eran mexicanas. El agresor intentó darse a la fuga, pero fue detenido por la policía de la capital rusa. Por fortuna, nadie resultó gravemente herido y lo anterior sólo quedó en lo anecdótico.

3 | Mal comportamiento de aficionados

Aunque el color y el ambiente lo ponen los aficionados en las calles de las respectivas ciudades mundialistas, hay quienes no se han comportado acorde a la altura del entorno. Caso concreto es el de algunos aficionados colombianos, quienes ingresaron de manera ilícita alcohol a las gradas del juego entre Colombia y Japón. Además, otros seguidores cafeteros humillaron a aficionadas niponas, al pedirles repetir frases en español, las cuales estaban compuestas por groserías en las que se ofendían a sí mismas.

4 | Polémica incursión del VAR

Lo deportivo no queda exento de los temas negativos. La incursión del VAR en el presente torneo ha dejado a muchos con molestia, debido al criterio con el que se revisan las jugadas. Se han presentado casos en el que algunas jugadas son revisadas con la asistencia del video, pero en otras similares se pasa por alto tal herramienta.

5 | Mexicanos detenidos e incluso deportados

Ya van varios casos en los que se han detenido a mexicanos por realizar actos fuera de lo permitido por las leyes de aquel país. Tres compatriotas fueron llevados ante las autoridades por robo, quienes serán deportados a territorio azteca, mientras que uno más también fue detenido por actos irrespetuosos a una mujer.

6 | Falta de inclusión homosexual

Era un tema del que se sabía desde que se eligió a Rusia como sede para este mundial, sin embargo, es un tema que aún o se ha podido controlar. El claro ejemplo es la que vivieron dos aficionados homosexuales provenientes de Francia. Fueron interceptados justo antes de subir a un taxi, golpeados y despojados de sus pertenencias. El comité exhorta a la afición a evitar muestras de afecto durante su estancia en Rusia, pues cada día, las amenazas dirigidas a dicho grupo son mayores por habitantes radicales.

7 | Grito de ‘puuut…’

Un tema el cual no pudo solucionar la Federación Mexicana de Fútbol antes de llegar a Rusia. El polémico grito ‘homofóbico’ se hizo presente durante el triunfo de México sobre Alemania, por lo cual la FMF recibió una multa económica y una llamada de atención, pues en caso de reincidir, las sanciones podrían ser más severas.

