Exige Alex Domínguez al IEE retirar Medida Cautelar que atenta contra la libertad de Expresión

“No se están exponiendo calumnias, tengo la obligación de hacer del conocimiento a los chihuahuenses la probable comisión de un delito de Maru Campos, donde la infracción a perseguir es el desvío de recursos y el apoyo con ese dinero por parte del ex gobernador César Duarte para sus campañas; espero que los consejeros puedan atender el marco jurídico, que puedan entender que estas campañas son necesarias, para que el ciudadano norme su criterio y para que el ciudadano pueda emitir un voto razonado, pensado sobre este proceso electoral que estamos viviendo” señaló el Candidato por el Partido Revolucionario Institucional Alex Domínguez

Ante la desatención del Instituto Estatal Electoral, sobre la impugnación de la medida cautelar impuesta para bloquear la campaña de contraste dirigida a la ciudadanía en el actual proceso electoral por parte del candidato a presidente municipal de Chihuahua Alex Domínguez, la tarde de este martes, el abanderado del PRI, acudió a las instalaciones del órgano electoral, con motivo de presentar un escrito, el cual tiene como propósito que el Instituto Estatal Electoral, resuelva con prontitud sobre este particular y dar la posibilidad al candidato de continuar con las actividades en su campaña de contraste.

Alex Domínguez demandó que existe una desatención en este apartado por parte del instituto Estatal Electoral, y calificó como una acción reprobable por parte del IEE, que atenta a los fundamentos Instituto, cuando debe de mostrarse imparcial en todo momento.

Desde el pasado sábado se presentó ante el órgano electoral un recurso en contra de esta medida cautelar, sin que se le haya dado seguimiento, se esperaba por parte del equipo de campaña de Alex Domínguez, que dentro de la orden de actividades de este martes, fuera incluido en la agenda de la sesión fuera un tema a tratar y el cual no viene contemplado.

“No puede el órgano electoral estar limitando la libertad de expresión que podemos tener, no pueden estar limitando la posibilidad que tenemos de hacer una crítica severa al gobierno, a quien gobierna porque hay jurisprudencia de la corte, de la sala superior en materia electoral, que habla del tema de la crítica severa y que precisamente es esto, generar contrastes y el órgano electoral resolvió con la mano en la cintura, lamentablemente y esto no me da más que pensar que pueda existir parcialidad por parte del órgano electoral” indicó Alex Domínguez luego de realizar la entrega del documento ante el IEE.

Anteriormente se entregó al Instituto Estatal Electoral un recurso en contra de la medida cautelar impuesta, a la cual no se le ha dado seguimiento y el órgano electoral no ha resuelto sobre esta impugnación y teniendo 3 días para realizarlo, se tenía la expectativa que el día de hoy en la agenda de la sesión, lo pudieran contemplar y no es un punto que contenga el orden del día a desarrollarse en el Instituto Estatal Electoral.

“Espero que los consejeros puedan atender el marco jurídico, que puedan entender que estas campañas son necesarias, para que el ciudadano norme su criterio y para que el ciudadano pueda emitir un voto razonado, pensado, sobre este proceso electoral que estamos viviendo” indicó el candidato a presidente municipal” concluyó

