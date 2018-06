EXIGE ANTONIO VALDIVIA A CANDIDATOS NO CONFUNDIR

“LOS DIPUTADOS NO SON CONSTRUCTORES, SON GESTORES”

Además de desarrollar y aprobar las leyes para todos los mexicanos, una de las tareas más importantes de los diputados es la gestoría, por eso los candidatos no deben estar prometiendo obras para engañar a los ciudadanos, deben hacer compromisos y, en su momento, gestiones, dijo Antonio Valdivia, candidato del PRI por el V distrito federal.

Podemos llevar esas gestiones y que se sean realidad –añadió-, porque un diputado no es constructor de hospitales ni de escuelas, un legislador sólo es gestor… pero no constructor.

Así lo manifestó luego del recorrido y contacto directo con la población de Julimes, que recorrió con Verónica Armendáriz candidata a la presidencia municipal, Ana Laura Flores, para la Sindicatura y Joel Aranda, candidato para la Diputación Local por el distrito once.

Dijo que no sólo es “andar y caminar por las calles, se trata de escuchar, anotar y comprometer, pues los ciudadanos me han manifestado que candidatos de otros partidos andan diciendo que van a construir, que van a hacer el hospital, que una escuela, no, eso es engaño”.

Valdivia dijo que casi todo el recurso que se etiqueta para organizaciones civiles en los diversos temas que ellos atienden se queda en éstas o agrupaciones que están estructuradas en el sureste de México, “pero al norte casi ni nos llega y aquí es donde ha faltado que los diputados de todo el estado se sumen a la causa de Chihuahua y no a los intereses de su partido”.

Ya me he comprometido con las organizaciones civiles de la localidad, vamos a buscar formar un bloque con los diputados del norte para exigir que se etiqueten recursos para el norte del país y no se quede todo en el centro y sur, finalizó el candidato por el V Distrito, que comprende 14 municipios del estado.

A esta convocatoria se sumaron todos los candidatos locales, quienes también se comprometieron en Julimes “a trabajar de la mano y hacia el mismo rumbo”.

