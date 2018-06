MUESTRAN SU TALENTO MUSICAL 800 ESTUDIANTES EN CONCIERTO MASIVO EN EL GIMNASIO DEL COBACH

– Como fin de cursos del programa “Música en mi escuela”, ofrecerán también presentaciones en Parral y en Juárez

Como parte del fin del ciclo escolar del programa “Música en mi escuela” de la Secretaría de Educación y Deporte, alrededor de 800 estudiantes de diferentes instituciones educativas ofrecieron el primero de tres concierto masivos que darán en Chihuahua, Juárez y Parral.

La primera presentación se llevó a cabo en el gimnasio del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach), en la capital del estado, en donde se dieron cita docentes, madres y padres de familia y público en general.

Los estudiantes interpretaron las melodías Amor-Amor, Payaso de Rodeo, Las Mañanitas, El Mariachi Loco, We Are The Champions, Allá en el Rancho Grande, Jesusita en Chihuahua, El Cantador, entre otras, las y los estudiantes deleitaron al público asistente.

“Música en Mi Escuela” busca contribuir a una educación y formación integral de cada uno de los estudiantes, ya que a través de la música se mejoran la conducta y la disciplina, se fomentan el respeto y el trabajo en equipo, de esta forma se contribuye a tener una sociedad más sana, culta y en armonía.

El profesor, Rito Olivas Carrera, encargado del programa, comentó que en noviembre del presente año, se van a cumplir 19 años desde que se puso en marcha dicha estrategia, la cual aseguró, es de gran ayuda para las y los estudiantes, ya que a través de la música se contribuye a la formación de valores, alejando a los menores de la violencia, la drogadicción y aspectos negativos.

Cabe destacar que el próximo 19 de junio a las 11:30 horas en las instalaciones del gimnasio municipal, se estará llevando el segundo concierto en Hidalgo del Parral.

Finalmente, el jueves 21 de junio a las 17:00 horas la tercera presentación en el Teatro Paso del Norte de Ciudda Juárez.

