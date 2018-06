Impulsaremos estancias infantiles para segundos y terceros turnos: Crystal Tovar

*Las estancias infantiles deberán cubrir los requerimientos mínimos en materia de instalaciones

“Nuestra propuesta en materia de guarderías infantiles y casas de cuidado diario, va encaminada a la creación de más de esos espacios, pero que brinden sus servicios para quienes tienen la necesidad de dejar a sus hijos bajo cuidado cuando ellas van a trabajar en segundos y terceros turnos”, detalló Crystal Tovar Aragón al explicar a vecinas y vecinos del Distrito 17, su propuesta para crear la Ley Estatal de Guarderías.

De voz de las propias madres de familia de Rinconada Oriente Alamedas, los motivos para no llevar a sus hijas e hijos a las estancias se deben principalmente a que desconfía de los servicios, no tiene dinero para pagar los gastos o el servicio, porque no hay o le queda lejos la guardería en su colonia. Pero el argumento que motivó a la actual diputada local a plantear esta propuesta es porque las madres trabajadoras no tienen quién lleve o recoja a sus hijos a la estancia y se complica aún más cuando éstas trabajan en segundo o terceros turnos.

“El acceso a guarderías parece tener efecto sobre todo en la inserción laboral de madres con menores niveles educativos y que laboran básicamente en el sector maquilador, pero que además no cuenta con familiares cercanos que las puedan ayudar en los traslados de los menores a las guarderías. La decisión de trabajar fuera del hogar y de usar guarderías es probablemente simultánea: solo ante la posibilidad de un empleo es que se piensa en buscar guardería”, reflexionó la candidata que busca la reelección en este proceso electoral.

Ante esta circunstancia, Tovar Aragón reconoció que los servicios de cuidado infantil siempre estarán ligados de manera crucial con la posibilidad para las madres de tener un trabajo remunerado, pero sin que esto signifique que por estar largas horas en una guardería no sean respetados la dignidad y derechos de las niñas y niños. “Vamos a proponer que sea respetado el derecho de las madres, padres o tutores para intervenir en la dirección de las estancias infantiles, de manera de que velen por la debida tutela los derechos de las niñas y niños, especialmente en materia de seguridad e higiene”.

Pero sobre todo, dijo la candidata a diputada por el Distrito 17, que los servicios de las estancias infantiles deberán cubrir los requerimientos mínimos en materia de instalaciones, alimentación, salud, educación sin importar el horario. “Un paso fundamental para lograr la cobertura de estancias infantiles, públicas y privadas que esté sustentada en una política estatal de cuidados infantiles y con un análisis de los diversos subsidios que puedan recibir las encargadas de estos centros.

