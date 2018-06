Soy una Diputada de resultados y necesito tu ayuda para lograr más: Crystal Tovar

Como diputada local en el Congreso del Estado he dado resultados y me he pronunciado siempre porque el recurso sea para la gente, no para el gobierno y fiel a esta convicción presenté una iniciativa para reorientar la aplicación de 100 millones de pesos que el gobierno estatal destinará en acciones de publicidad y promoción, a fin de que sean destinados a temas pendientes como salud y construcción de clínicas médicas en la Sierra Tarahumara”, expresó Crystal Tovar, candidata a diputada por el Distrito 17.

Dijo que como legisladora, lanzó fuertes críticas desde su curul en el Congreso del Estado, luego de que se diera a conocer que el área de Comunicación Social destina un gasto no justificable por 15 millones de pesos anuales para la impresión y distribución de un semanario impreso, poco conocido por las y los chihuahuenses y que lleva por nombre “Cambio 16”; pero además contempla la creación este año, de un medio de comunicación masiva a través de la emisión de una señal de televisión el cual tendría un costo de operación de alrededor de 85 millones de pesos.

“Ante este acto de evidente desconocimiento de las carencias sociales que hay en el Estado, presenté un punto de acuerdo para que el dinero que piensa gastar el Gobierno del Estado en publicar su semanario Cambio 16 y crear un canal de televisión propio, sea mejor dedicado a llevar salud a la sierra tarahumara, donde faltan cien millones de pesos para clínicas, según lo reconoció el propio Secretario de Salud Estatal”, agregó.

Crystal Tovar ha hecho énfasis en señalar que los recursos del gobierno deben ser aplicados en obras que beneficien al pueblo y no a los gobernantes. “Es preocupante el aferramiento a mal utilizar estos recursos, porque hasta hoy no nos han demostrado el alcance en la distribución de este semanario impreso”.

Asimismo, dijo que tampoco nos han presentado datos de impacto y penetración; “sólo tenemos como resultados de la distribución y difusión los dichos de los propios funcionarios que lo distribuyen”, cuestionó la candidata del PRD a la diputación local.

