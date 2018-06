México no merece organizar el Mundial 2026: Maradona

El exfutbolista argentino Diego Maradona mostró su desacuerdo con la elección de México, Estados Unidos y Canadá como sede de la Copa del Mundo de 2026, y dijo que no lo merecen porque en esos países “no hay pasión” por el fútbol.

Acá sale ganando México, México no lo merece porque en realidad México gana dos partidos, llegan los mexicanos contra Brasil o Alemania y fuera (…) Aeroméxico”, dijo Maradona la noche del miércoles en su programa en la cadena Telesur.

Pese a que Maradona, considerado por muchos el mejor jugador de fútbol de la historia, alzara la Copa del Mundo en México en 1986, el astro argentino dijo que Norteamérica no le gusta para organizar el Mundial.

No me gusta (que el Mundial 2026 sea en Norteamérica). No hay pasión. Los canadienses serán buenos esquiadores, los americanos quisieron hacer cuatro tiempos de 25 por la publicidad”, agregó el argentino de 57 años en su programa “De la mano del 10”, que conduce junto al periodista uruguayo Víctor Hugo Morales.

El miércoles, la FIFA decidió que el Mundial 2026, el primero con 48 equipos, se jugará en Norteamérica luego de que la candidatura logró más del doble de votos que Marruecos en un Congreso de la FIFA.

Con esta decisión, México será el primer país en ser sede de tres mundiales, luego de las ediciones de 1970 y 1986.

