Camila Sodi interpreta a Issabela Camil en la serie Luis Miguel

La espera para Camila Sodi y los seguidores de Luis Miguel La Serie terminó. Después de siete domingos, este 10 de junio, apareció por primera ocasión Erika, el personaje que realiza la ex de Diego Luna en este proyecto. Ayer, desde muy temprano, la actriz utilizó su cuenta de Instagram para presentar a la mujer que aseguran fue el “gran amor” del cantante. “Les presento a Erika. Luis Miguel La Serie”, escribió Camila al lado de una foto donde presumió la caracterización que utilizó para esta interpretación.

Como parte del hermetismo que se manejó previo al estreno de la serie, Camila Sodi guardó silencio sobre quién es la mujer a quien interpreta, aunque pronto se supo que su papel se trata de Issabela Camil, quien fue pareja sentimental del cantante por varios años. Durante el nuevo episodio vimos cómo entró Erika en la vida de Luis Miguel, a quien conoció cuando eran niños y con quien se reencontró ya de jóvenes.

Tras darse a conocer que Camila interpreta a Issabela Camil, las comparaciones en internet no se hicieron esperar. Al ver a Sodi con pupulentes azules y cabello rizado y muy rubio, que la hizo parecer el clon de Issabela. En la imagen que compartió en Instagram, Camila aparece luciendo una cabella muy parecida a la de la esposa de Sergio Mayer y ojos azules, un “truco” al que tuvo que recurrir para lucir idéntica a la también actriz, quien asegura no está siguiendo la serie.

Aunque, según se sabe, la historia de Luis Miguel y Erika será contada de una manera muy especial, a Issabela no le interesa conocer lo que se diga de ella en este proyecto, al menos, eso fue lo que comentó la semana pasada a Ventaneando: “No, no la he visto. Cuando una persona es muy hermético, como dices tú, y se destapa, pues sí causa como mucha controversia, morbo y sorpresa, digo hay muchos colores que lleva una situación así. Sus razones habrá tenido. No es algo que quiera comentar, yo lo viví, para ustedes será sorpresa, para mí no, yo no lo tengo que ver en tele”.

Por su parte, hace un par de meses, durante la promoción de la serie, Camila Sodi habló de cómo fue que llegó a sus manos el personaje de Erika: “Escuché que había un papel de una mujer que yo quiero mucho, admiro, respeto y es mi amiga. Entonces, cuando lo vi sobre la mesa, haz de cuenta que agarré y dije ‘esto es mío’. Nunca había sido tan güera en mi vida, el ojo también cambia en la serie, la magia de la ficción”, comentó al programa Al Rojo Vivo dando pistas de quién sería, pero sin revelar nombres.

Hola México

Comentarios

comentarios