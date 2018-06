Él es el tercer Luis Miguel: también se llama Luis y tiene 16 años

Su nombre es Luis de la Rosa y tiene 16 años. Quizá lo viste el año pasado en la película Mientras el lobo no está, pero estamos seguros que este año ya no lo podrás olvidar gracias a la serie de Luis Miguel.

Y es que Luis es el encargado de interpretar a Luis Miguel adolescente a partir del octavo episodio y desde ahora te advertimos, tendrá a su cargo unas escenas que te dejarán sin aliento.

Es curioso que Luis sea actor y que haya llegado tan lejos, porque de niño no quería ser actor. Incluso, luego de hacer una obra en la escuela, Los Miserables, le ofrecieron hacer cine… ¡y no aceptó!

“La verdad, al principio no quería, porque pensaba: ‘No quiero hacer una película, quiero ser un chavo normal’, pero me empezó a gustar mucho la actuación, me gustaron unas escenas para el casting y me empecé a clavar. Al final, hice la película (Mientras el lobo no está) y me encantó”, nos dijo Luis desde Canadá, donde actualmente vive y estudia la prepa.

Pero estar en ese proyecto tuvo un precio: faltar a la escuela durante más de dos meses. Al acabar el rodaje, por ahí de 2014, sus padres le pidieron que dejara trabajar por un tiempo, y fue hasta el año pasado que volvió a un set con La casa de las flores, producción de Netflix que se estrena en agosto y en la que lo veremos como el hijo de Cecilia Suárez (y nieto de Verónica Castro) y de ahí se ligó a la serie de Luis Miguel.

Tanto trabajo y porque sabe lo que le espera lo orillaron a tomar una decisión: irse a vivir a Canadá durante unos meses.

Luis participa en seis episodios. Foto: Cortesía Netflix.

“Decidí irme a Canadá porque siempre me ha gustado. Ya de por sí con La casa de las flores, que también es de Netflix, iba a ser (una proyección) internacional y ya no va a ser lo mismo. Yo quería desconectarme un ratito de todo esto, de todo este mundo, de la fama y de todos los medios y perderme un ratito. Regreso a México al final de este verano”.

Luis, que en agosto cumple 17 años, sabe todo lo que podrá generar su participación en la serie de Luis Miguel.

“Claro que estoy consciente, pero ese es el precio de hacer lo que me gusta. La verdad es que es una chamba muy divertida, conoces a mucha gente nueva. Con cada proyecto nuevo aprendo muchísimo y me gusta más actuar porque abres un nuevo universo”.

Luego de la serie de Luis Miguel, Luis quiere estar un rato en la normalidad, aunque no quita el dedo del renglón: quiere dedicarse a la actuación.

“Definitivamente quiero ser actor, no sé si estudiar actuación en sí, yo creo que voy a estudiar otra cosa. Pero definitivamente sí me quiero dedicar a esto. Estoy muy agradecido con que mis papás me apoyen mucho, todo el tiempo en todo lo que haga, con que no sean estupideces. Con que vaya en buen camino, tenga los pies en la tierra y todo, van a estar ahí”.

