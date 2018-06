Messi: “Había orden de atacarme desde Madrid por Hacienda”

Messi asegura en Sport que no cambiaría el doblete por la Champions: “Ganar la Liga y la Copa es importantísimo. No es fácil”.

En una amplia entrevista con Sport, Lionel Messi repasó todos los temas de actualidad y opinó sin censura. Habló de los problemas del pasado con Hacienda, los que ahora está sufriendo Cristiano Ronaldo.

Balance de la temporada: “Con el doblete hicimos un gran año. La ilusión siempre es la Champions, pero no hay que quitar mérito de nada. Fue espectacular. En todo el año perdimos tres partidos y uno de ellos nos apartó de la competición más ilusionante”.

Pocas Champions para esta generación: “Nos habría gustado ganar más. Los tres últimos años quedamos fuera en cuartos y eso no puede pasar más y más con lo que pasó en Roma, que fue más doloroso por la renta que llevábamos”.

Final del Madrid: “La vi a trozos, pero no por nada. Estaba en Argentina y por horario se me complicó”.

Que el Madrid pierda siempre: “Lo que quiero es ganar yo, no lo que hagan el resto de equipos. Pero como barcelonista, cuando no está uno, no quiero que gane el máximo rival”.

Zidane: “Me sorprendió su decisión y no lo esperaba. Tendrá sus razones. Nadie le podrá rechazar nada”.

Griezmann: “No sé si es prioritario, pero para conseguir lo que queremos, que es la Champions, hay que tener a los mejores y él lo es”.

¿Futuro técnico?: “No me veo siendo entrenador, pero nunca se sabe. Zidane también dijo eso y mira, le picó. No se que pasará. Iré año tras año y disfrutaré. Buscaré el camino a seguir y trataré de pasarlo bien”.

Cantera: “La filosofía de este club era clara, pero desde hace unos años para aquí, se fueron muchos jugadores de la casa. Se perdió esencia y muchos jugadores importantes de la cantera se fueron a otros clubes con más posibilidades. Es raro que se vayan del mejor equipo del mundo a otros menores. Hoy vienen de equipos de Inglaterra y Alemania con la promesa de ejercitarse con los profesionales. Con todos no se puede hacer, aunque sí se podrían conseguir algunas excepciones y que vean que no es imposible llegar al primer equipo”.

Estilo de juego: “La filosofía del club, el trabajo de la cantera. Hay jugadores que vienen de fuera, muchos, que les cuesta adaptarse al juego del Barça, que parece sencillo, pero no lo es. Pasamos mucho tiempo en el club para aprender todo eso, para un paso por delante que el resto a la hora de recibir la pelota y ya saber donde están tus compañeros. La profesionalidad y la calidad ayudan, pero la filosofía te hace diferente a todos los equipos”.

Cambio de filosofía de juego: “Como club se intentó mantener, pero pasaron entrenadores. La cosa fue cambiando y depende del técnico del momento”.

Messidependencia: “No puede ser que el mejor equipo del mundo dependa de un solo jugador y mal se estarían haciendo las cosas si eso pasara. Tenemos mucha calidad, hablamos de jugadores de primer nivel como para decir que depende de Messi”.

Un catalán más: “Me siento de aquí, crecí y me hice aquí. Conocí Barcelona con 13 años y en los primeros años me la conocí toda. Luego, con el tiempo, me mudé a Castelldefels para hacer la vida con mi familia y mis hijos. Soy un amante de Barcelona y de su manera de vivir. Mis hijos nacieron aquí, con raíces argentinas, pero son de aquí y tiene las costumbres de los catalanes”.

Integración: “El pequeño habla catalán y dice muchas cosas”.

Momentos duros en el Barça: “Tuve momentos de llorar en el Barça. Es normal con el paso de los años. Cuando no te salen las cosas te sufren y fue complicado el año con Hacienda. Fue duro. No llegué a la depresión, pero sí que la manera que se me atacó y cómo se decían las cosas de mí, de mi papá, de mi gente… Fue muy duro y me sentí muy atacado, pero tuve la suerte de sentir el respaldo de sentir el apoyo de mi gente, del Barça, de Catalunya y eso me hacía sentir más tranquilo. Creo que era la orden, la de atacarme y de pegarme ante el momento de debilidad que estábamos pasando y pasaba por ahí, por venir de Madrid. Sabía que era así y me dolía”.

Cómo le afectó: “Fue complicado. Era año de Mundial, tuve una lesión por medio y fue un proceso complicado. Se dijeron muchas cosas fuera de lugar. Me apoyé en los míos y traté de aislarme de todo. Me reinventé en el campo por necesidades de los partidos, pero siempre por el bien del equipo”.

Mundial: “Lo pasamos mal. Llegamos a tres finales y no las ganamos y hubo momentos complicados con los medios y la gente de allí. La motivación será la misma por más que gane el Mundial. A nivel de club ya lo hicimos y la motivación sigue siendo la misma”.

Selecciones rivales: “Brasil, España, Francia, Alemania, Bélgica… Será un Mundial muy parejo”.

