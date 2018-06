ALIENTA MISAEL “CHINO” RODRÍGUEZ A BOXEADORES FINALISTAS DE LA OLIMPIADA NACIONAL 2018

–Este lunes en el Centro de Convenciones y exposiciones, cinco chihuahuenses disputarán sendas medallas de oro en distintas categorías.

El medallista olímpico de bronce en Río de Janeiro 2016, Misael “Chino” Rodríguez, alentó a los púgiles chihuahuenses que este lunes pelearán por la medalla de oro en las distintas categorías de la Olimpiada Nacional 2018 y Nacional Juvenil, que se celebran en el Centro de Exposiciones de Chihuahua.

El originario de Hidalgo del Parral, convivió con los jóvenes chihuahuenses, con quienes recordó emocionado parte de su historia deportiva que inició precisamente en este tipo de justas.

“Inicié en el boxeo a los 15 años y fue a los 16 cuando participé en mi primera Olimpiada Nacional que se desarrolló en Yucatán, ahora ver estas competencias me emociona”, dijo en entrevista.

Chihuahua, dijo, tiene mucho talento en boxeo y ha sido semillero de grandes boxeadores, basta con recordar que las últimas dos medallas olímpicas en boxeo, han sido de atletas originarios del estado, con Cristian Bejarano en Sidney 2000 y la suya en la pasada justa.

Actualmente, otro chihuahuense, Rogelio Rodríguez, se encuentra concentrado en la Ciudad de México como parte el equipo nacional que se prepara para conseguir su boleto a los próximos juegos Olímpicos de Tokio.

Rodríguez mencionó que en la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil, en lo general hay mucho talento, “solo me queda decirles que nunca se rindan y luchen por ese sueño, que si hoy no ganan no se den por vencidos, el camino no es nada fácil pero con esfuerzo y mucha constancia se logran grandes cosas”, recomendó.

Reconoció además el trabajo de cada uno de los entrenadores, “sin duda juegan un papel especial en el desarrollo de los boxeadores, son un gran apoyo en los entrenamientos y en las esquinas dentro de los combates, son parte importante del equipo”.

Añadió que la organización de Chihuahua en el boxeo dentro de la justa nacional, se ha hecho un buen trabajo, que se ve reflejado en un evento bien organizado y con instalaciones de buen nivel para recibir a deportistas de todo el país.

“Solo me ha tocado estar en el boxeo de la Olimpiada que se realiza en Chihuahua, pero veo una gran organización, los detalles están bien cuidados y están muy bien las instalaciones, es un evento de gran nivel”, finalizó.

Será este lunes 11 de junio a partir de las 16:00 horas, cuando se desarrollen los combates finales en las distintas categorías, de las que los pugilistas chihuahuenses disputarán cinco medallas de oro.

CHIHUAHUENSES POR EL ORO

Femenil 57kgs

Gema Martínez (Chih) vs Yazmín Carrillo (Coah)

Femenil 60kgs

Daniela Salinas (Chih) vs Lesly Laurean (Sin)

Peso Semipesado 80kgs

Diego Chávez (Yuc) vs Jesús Romero (Chih)

Pesado +80kgs

Jesús Pérez (Chih) vs Ángel Salazar (Gto)

Pluma 57kgs

Paolo Pérez (Nay) vs Carlos Ramírez (Chih)

EL RESTO DE LAS FINALES

Nacional Juvenil

Mosca Ligero 46-49kgs

José Silva (BC) vs Ángel Pinto (Col)

Mosca 52kgs

Óscar Herrera (EDOMEX) vs Axel Santos (EDOMEX)

Gallo 56kgs

Erick Robles (BC) vs Ramsés Juárez (Jal)

Ligero 60kgs

Antonio Castro (Q Roo) vs Javier Vital (Ags)

Welter ligero 64kgs

Ángel Martínez (Dgo) vs Diego García (Jal)

Welter 69kgs

Pablo Esteban Peraza (Yuc) vs Javier Ramos (Jal)

Medio 75kgs

Diego Pacheco (BC) vs José Gutiérrez (Jal)

Semipesado 81kgs

Alayn Godina (Nay) vs Armando Pérez (Q Roo)

Pesado 91kgs

José Domínguez (Ags) vs Jahir Martínez (BC)

Superpesado +91kgs

Luis Martínez (Coah) vs Felipe Anguiano (BC)

Femenil 51kgs

Maité Vásquez (Jal) vs Fátima Herrera (SLP)

Femenil 54kgs

Cecilia Niño (NL) vs Cristina Jiménez (Pue)

Jaqueline Alonso (SLP) vs Vanessa Ortiz (BC)

Olimpiada Nacional

Pluma 48kgs

Dylan Ortiz (Oax) vs José Amaro (Sin)

Mosca ligero 50kgs

Jahir Reyna (NL) vs Bryan Cervera (Q Roo)

Mosca 50kgs

Ángel Alvarado (Sin) vs Josué Jiménez (Oax)

Ligero 60kgs

Javier Fierro (Jal) vs Jesús Jiménez (Q Roo)

Gallo 54kgs

Ángel Sauceda (EDOMEX) vs Gael García (Jal)

Ligero 60kgs

Marco Cota (Son) vs Daniel Pérez (Nay)

Welter ligero 63kgs

Marco Verde (Sin) vs Ángel Molina (Jal)

Welter 66kgs

Isaac Ramírez (Jal) vs Jesús Madueño (Sin)

Medio ligero 70kgs

Alán Hernández (EDOMEX) vs Carlos García (BC)

Medio 75kgs

Alan Torres (CDMX) vs Brian Solano (Col)

