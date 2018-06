Pese al azote de violencia, y sin oposición fuerte, el PAN salvará su último reducto: Guanajuato

La ausencia de una oposición en Guanajuato otra vez le dejó el camino libre al PAN, que lleva en el gobierno estatal durante casi 30 años y es su último bastión en el país por su trato a los empresarios, dijeron académicos locales.

El candidato del Frente Diego Sinhué Rodríguez, “elegido” por el actual Gobernador Miguel Márquez Márquez, lleva una amplia delantera sobre su oponente de Morena Francisco Sheffield, ex militante panista. Gerardo Sánchez, abanderado de un PRI local dividido, va en tercero, revelan encuestas.

El próximo gobierno enfrentará la violencia “de miedo” en Guanajuato, que estuvo encapsulado frente a Michoacán y Jalisco, pero finalmente se extendió ante la falta de capacidad de las autoridades para controlar rencillas del crimen organizado y el huachicoleo, dijeron.

En Guanajuato, zona tradicionalmente conservadora y panista desde hace 27 años, no hay sorpresas porque no hay oposición. De acuerdo con las encuestas, el escenario más probable es que gane el candidato a la gubernatura Diego Sinhué Rodríguez (PAN-PRD-MC), quien enfrentará la ola de violencia nacional que arribó a la entidad con saldo de homicidios, huachicoleo y robo de trenes.

El PRI estatal llegó “dividido” a la contienda con Gerardo Sánchez y Morena colocó a Francisco Sheffield, un candidato ex panista opositor al actual Gobernador Miguel Márquez Márquez, por lo que no pudieron contra el panismo arraigado, aseguraron académicos locales. Morena ya había designado a la candidata Antares Vázquez Torres, pero de último minuto la cambiaron por una opción que no es de izquierda.

“No es ningún secreto que Guanajuato y El Bajío es una región conservadora en el ámbito de la política nacional, y el PAN ha encontrado aquí su bastión. Pero lo que explica la predominancia en el estado no es su capacidad de gobierno, porque no es que sea eficiente con propuestas interesantes, es un partido que beneficia a la clase empresarial y no hay oposición. Gana por default”, aseguró Fernando Barrientos del Monte, académico del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guanajuato. Pero por la inseguridad al alza ese sector lo ha señalado, agregó.

Luis Miguel Rionda, académico de la Universidad de Guanajuato y Consejero local del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, dijo que en la entidad la izquierda en general ha tenido poca fuerza y presencia.

“La cúspide de participación electoral de izquierda en el estado se dio con Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, al lograr entre 18 y 20 por ciento de los votos. El PRD y otras opciones como PT y Movimiento Ciudadano han tenido desempeños electorales bastante modestos”, evocó.

“Eso dificulta muchísimo que Morena pueda echar raíces sólidas. Sin embargo, se percibe que está llamando la atención de sectores liberales e incluso de panistas y priistas que están inconformes con la situación del país y del estado”, afirmó. “Por otro lado, el Partido Verde ha cobrado bastante presencia aquí, es un partido muy dinámico y liderazgos jóvenes que la gente ve con simpatía”.

LA OPCIÓN CON HISTÓRICA VENTAJA

De 1991 con Carlos Medina Plascencia a la fecha, el blanquiazul ha gobernado Guanajuato. Durante la gestión del panista Miguel Márquez Márquez (2012-2018), la cifra oficial de homicidios en la entidad superó a la registrada en Michoacán, otro foco rojo. En los primeros tres meses del año hubo 493 homicidios dolosos en ese estado frente a mil 004 homicidios dolosos en Guanajuato (Secretariado de Seguridad).

La encuestadora Opinión Pública coloca al abanderado de “Por un Guanajuato al Frente” Diego Sinhué Rodríguez con una amplia ventaja al ubicarse con el 44.5 por ciento de la preferencia del electorado estatal. En empate técnico por el segundo lugar se encuentran Francisco Sheffield Padilla (Morena-PT-PES) con 19.3 por ciento y el priista Gerardo Sánchez García con 16.8 por ciento. La encuesta Arcop del Heraldo de México pone con una ventaja de 19 puntos al candidato panista Sinhué con 44 por ciento, seguido del abanderado de Morena Sheffield Padilla con 25 por ciento y al priista Sánchez con 8 por ciento.

“En Guanajuato no tenemos todavía encuestas serias; elaboran productos por encargo. Pero no hay necesidad de encuestas cuando uno conoce la histórica política del estado para saber que hay una opción que históricamente ha tenido ventaja numérica”, afirmó Luis Miguel Rionda Ramírez, académico de la Universidad de Guanajuato y Consejero del IEEG.

El panista Diego Sinhué fue Diputado local, estatal, regidor y titular de la Secretaría de Desarrollo Social estatal, “un producto del sistema”, lo calificó Rionda.

“Hay una tradición establecida dentro del panismo guanajuatense en que los gobernadores salientes forjan a sus sucesores con mucho tiempo de anticipación. Los trabajan, los pasean”, dijo el académico. “Diego enfrentó posiciones, del mismo Sheffield (candidato de Morena) y de otros aspirantes, pero en el proceso interno que se abrió aparentemente a una competencia, solo hubo un registro, por lo que evidentemente hubo un trabajo político interno”.

Fernando Barrientos del Monte, académico del Departamento de Estudios Políticos de la UdG, expuso que Sinhué terminó siendo el candidato porque la corriente del Gobernador Miguel Márquez se impuso dentro de las otras corrientes panistas.

“Como Guanajuato es el último bastión del PAN a nivel nacional, los panistas prefirieron unirse alrededor de la propuesta que venía del Gobernador para no perder la predominancia que han mantenido”, afirmó Barrientos.

En el caso del morenista Francisco Sheffield, fue Alcalde de León (2009-2012) y Diputado por el PAN, pero en marzo renunció tras 25 años de militancia. En su carta de dimisión, acusó al Gobernador Miguel Márquez y al candidato a Gobernador Diego Sinhué de “invadir y rebasar esferas de acción que son del partido, no del gobierno” al “palomear o descalificar a los aspirantes”.

El académico Luis Miguel Rionda aseguró que es un “destacado” ex panista social cristiano y es un personaje popular sobre todo en León por haber salido sido conductor de televisión en su infancia. Luego fue su Alcalde.

“Formaba parte de grupos de oposición al interior del PAN, el llamado grupo de La Loma que después se deshizo, pero trataba de ser contrapeso a las decisiones del grupo dominante dentro del partido”, expuso Rionda, quien se dijo sorprendido de que ahora sea abanderado de Morena, ya que identifica su ideología como social cristiana.

El académico Fernando Barrientos también destacó que Sheffield, con nula militancia en la izquierda, de último momento se integró a Morena “porque si bien quiso participar dentro de la competencia, no tenía buena imagen dentro del PAN; pertenecía a la corriente que se oponía a la del actual Gobernador Miguel Márquez Márquez y quedó fuera”.

Gerardo Sánchez, del PRI, va en tercero. “El PRI ha tenido muchos problemas como oposición por su división interna entre grupos de interés que se disputan el poder”, aseguró el Consejero Luis Miguel Rionda.

El académico Fernando Barrientos coincidió en que dentro del tricolor no se lograron poner de acuerdo para tener una candidatura de unidad.

“Gerardo Sánchez lidera un grupo político interno que se opuso a otro grupo que tradicionalmente había controlado al partido, el del actual Embajador Francisco Arroyo. El de Sánchez se hizo del control del partido y fue excluyente de la participación de los otros”, expuso. “El PRI ha llegado dividido”.

En el caso del Congreso estatal con 36 curules tampoco hay oposición frente a la mayoría panista, dijeron los académicos. Incluso ha habido deserciones de diputados de partidos de otros colores.

“Es un Congreso plural, pero con una mayoría del PAN bastante cómoda con 19 frente a 36”, destacó el académico de la UdG, Luis Miguel Rionda. Dependiendo la iniciativa y temática, el blanquiazul hace alianzas con otras fuerzas.

Fernando Barrientos expuso que la oposición no está cohesionada ni se mueven como ese rol, “por la baja calidad de políticos que hay en el estado en el sentido de formación y propuestas, lo que facilita que el Ejecutivo se convierta en el legislador de facto”.

COMPRA DE VOTOS Y APLAUSOS

En Guanajuato, un estado que lleva casi 30 años gobernado por un solo partido, es “natural” que los programas sociales beneficien al partido en turno, expuso el académico local Fernando Barrientos del Monte. El candidato oficial Diego Sinhué fue titular de la Sedesol local, y los beneficios traían su sello para posicionarlo.

“Es muy difícil observar si hay irregularidades porque después de tanto tiempo en el poder, la administración pública se vuelve en favor del partido; es una inercia que sucede y deja de distinguir colores”, explicó el académico.

El precio de compra de voto en el estado varía de 500 a mil 200 pesos, con base en las denuncias ciudadanas recopiladas por una plataforma de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Por ejemplo, en León reportaron compra de voto de Morena por 500 pesos y un reparto de calentadores y estufas del PRI.

“Hay muchas denuncias en la prensa. Ante nosotros nos han llegado quejas, pero no vienen suficientemente sustanciadas”, aseguró Luis Miguel Rionda Ramírez, académico y Consejero del IEEG. “Los programas sociales no se pueden suspender, se prohíbe que se difundan o vinculen con una admnistración o personaje en específico. Muchas veces la gente y la prensa lo confunde con proselitismo cuando no es más que la provisión de beneficios de programas”.

Para el académico Fernando Barrientos, más que beneficiar a los partidos, los consejeros electorales”no han sido consistentes con sus resoluciones por las naturales divisiones dentro de todo instituto”, por lo que quien “les ha corregido la plana” ha sido la Sala Regional del Tribunal Electoral.

El periódico AM publicó que partidos políticos pagarán entre 500 o mil pesos a ciudadanos que cuiden una de las 17 mil casillas del estado el día de la jornada electoral, así como por ir a mitines. Ellos dicen hacerlo por necesidad.

“Personal del PRI, PAN, Morena y Verde contrata a habitantes de la periferia para que a su vez recluten gente para cuidar casillas, hacer encuestas, repartir propaganda y echar porras en mítines”, reportó el rotativo estatal. Se les pide una copia de su credencial de elector, llenar un formulario con datos personales y asistir a una junta.

En el caso del PRI, el pago se hará en la noche, en un lugar aislado, al terminar la jornada electoral.

“Por un ratito está bien, y uno con tanta necesidad es lo único que se le puede sacar al Gobierno ese día, porque cuando ya ganan se olvidan de uno”, le dijo a AM una mujer que representará al PRI en una casilla de la colonia Valle de San José. “Hay mucha necesidad, aunque me anote en el PRI, no voy a votar por ellos”, comentó otra ciudadana.

Representantes de partidos políticos en León negaron que se reclute gente para las elecciones.

LA VIOLENCIA EN GUANAJUATO

Guanajuato, otrora estado tranquilo, se ha sumado a la lista de estados en alerta roja. Ocupa el tercer lugar nacional en homicidios registrados durante este año, por debajo de Baja California y Guerrero, de acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano. También hay robo de trenes y de gasolina en las zonas donde atraviesan los ductos de Petróleos Mexicanos.

El año pasado se registraron mil 423 homicidios dolosos en Guanajuato; en 2016 fueron mil 96, y en 2015 solo 957. En los tres primeros meses de este 2018 ya van mil 004 homicidios.

“El problema de seguridad pública se ha agravado de una manera de miedo. Guanajuato había podido mantenerse encapsulado de los conflictos que sucedían a su alrededor en Jalisco, Michoacán, Zacatecas, donde regularmente se daban los enfrentamientos entre las bandas de crimen organizado. Sin embargo, las ejecuciones se dispararon y tomó por sorpresa a las autoridades; desbordó la capacidad estatal de las autoridades”, afirmó Fernando Barrientos de la Universidad de Guanajuato.

En marzo se halló una camioneta de carga con cinco personas muertas en el carretera estatal La Herradura municipio de Pénjamo; en abril descubrieron una fosa clandestina con 30 cuerpos, y en mayo encontraron un auto abandonado con cinco cadáveres adentro en la comunidad La Sanabria, municipio de Irapuato, reportó la prensa local. Además, en mayo Remedios Aguirre, aspirante a Alcalde de Apaseo el Alto, fue asesinado.

Además, el Gobierno federal intentó disminuir el comercio ilegal de combustible, abrió otro fuente de batalla contra los huachicoleros y ela policía de Guanajuato tampoco tuvo “capacidad de control” y al inicio negó su responsabilidad en el combate, agregó Barrientos.

“Es evidentemente la violencia social y política”, aseveró el académico y Consejero electoral Luis Miguel Rionda. “Ahora se ha transformado en un espacio de competencia entre los diferentes cárteles de Michoacán y Jalisco, y estamos en una crisis severa de inseguridad”.

Antes de ello, los problemas locales eran las zonas de marginación desatendidas en el noreste y sureste del estado, y la migración interna.

Ahora también tendrá que enfrentar la renegociación del TLCAN y guerra comercial, ya que más de la mitad de su PIB depende de la Inversión Extranjera Directa obtenida con facilidades, alertaron. “Los empresarios también le van a empezar a reclamar”, dijo Barrientos.

