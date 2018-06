Nosotros sí sabemos trabajar en beneficio de la gente: Alex Domínguez

Los chihuahuenses nos están dando su confianza; sabemos hacer el trabajo en beneficio de la gente, sabemos dar resultados, declaró la mañana de este viernes Alex Domínguez candidato a Presidente Municipal, durante su recorrido por la colonia Nuevo Triunfo.

De igual manera, agregó que la gente ha evaluado el trabajo de la actual administración municipal donde el desempeño ha dejado mucho que desear a los colonos de esta capital de Chihuahua.

“Hace 2 años ofrecieron muchas cosas, ofrecieron a base de “sonrisitas” solucionar el transporte público, ofrecieron obra de infraestructura en pavimentación y no han hecho obra en este rubro, salvo 300 mil metros cuadrados; es la administración que menos concreto hidráulico ha puesto en las ultimas 5 administraciones municipales, por lo tanto no cumplió el compromiso que hizo con la gente”

Dijo que parece que la gente está evaluando, está viendo, por eso el llamado a los chihuahuenses, es a que le den su confianza y con ello puedan traducirlo con el voto y con ello sea el próximo Presidente Municipal de Chihuahua este 1 de julio y así lograr trabajar en beneficio de chihuahua

Ya para finalizar el aspirante a Presidente Municipal, señaló los incumplimientos que ven los ciudadanos por parte de quién hoy busca reelegirse, en los diferentes rubros como: seguridad, alumbrado público y las deficiencias en los servicios básicos.

“Lo importante es que contrastemos las ideas y las visiones, que veamos que en chihuahua hay ahorita 7 mil 608 robos en lo que va de la administración y no podemos estar viviendo en una circunstancia de esa naturaleza, con una sociedad sin seguridad, vemos el alumbrado público que no prende, vemos que los servicios básicos que no funcionan el contraste es que nosotros sí podemos hacerlo, porque ya lo hemos hecho en el pasado y sabemos dar resultados” enfatizó

