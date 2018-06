Se han incorporado 300 cámaras del sector privado a plataforma Escudo Chihuahua

Plataforma “Escudo Chihuahua” ha dado buenos resultados, además como un escudo inhibitorio pues ya se sabe que los lugares estratégicos de la ciudad cuentan con el sistema, sin embargo esto no se puede medir, será hasta que se lleven a cabo estadísticas comparativas que se pueda dimensionar su funcionamiento, informó César Jáuregui Moreno, Secretario del Ayuntamiento.

“No hemos querido convertir plataforma Escudo Chihuahua en un elemento para generar noticia cuando en realidad nuestra preocupación es que sea un instrumento muy importante para la investigación de los delitos, para la generación de estrategias en materia de seguridad pública” expresó Jáuregui Moreno.

Asimismo señaló que en los casos más sonados mediaticamente ha aportado elementos para la identificación de los responsables y ha coadyuvado con datos duros que ayudan a la resolución de casos, por lo tanto, salvo en ocasiones que sean de interés público no se darán a conocer el contenido de las videograbaciones pues en muchos casos forman parte de averiguaciones previas y cuando esto sucede no se puede proporcionar información por no afectar ni a los procesos ni a los involucrados.

El Secretario del Ayuntamiento también indicó que actualmente todas las cámaras están funcionando al cien y se han incorporado 300 más del sector privado, así también se espera se sumen otras mil, con lo cual se logrará un monitoreo muy importante en zonas muy estratégicas de la ciudad

